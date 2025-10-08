İskender'in ikinci şansı, Bayram'ın itirafı! Cennetin Çocukları'nda gerilim tırmandı

TRT 1'in yeni dizisi Cennetin Çocukları, dördüncü bölümüyle ekrana geldi. Cennetin Çocukları'ının dün akşam yayınlanan bölümünde neler oldu:

BAYRAM'IN BÜYÜK YALANI VE SAHTE NİKAH HAZIRLIĞI

Kevser'in getirdiği kasaba halkını karşısında gören Bayram, durumu kurtarmak için Ayla'yla sevgili oldukları yalanını ortaya attı. Ayla'yla internette tanıştıklarını, ailesinin onu zorla evlendirmek istediğini ve bu yüzden kendisinin Ayla'yı kaçırdığını söyleyerek kasabalıları inandırdı. Bunun üzerine halk, Ayla'yı Cennet'in evinde saklamaya karar verdi. Nikâh hazırlıklarına başlayan Bayram, Ayla'nın kimliğinin olmadığını öğrenince çareyi sahte kimlik çıkarmakta buldu ve yardım için Sarı Dayı'ya gitti. Parası olmadığı için teknesini rehin verdi.

İSKENDER'İN İKİNCİ ŞANSI

"Hayati tehlikeyi atlatmasına rağmen bilinci kapalı kalan Muhsin'in durumu, İskender için ikinci bir şans niteliğindeydi." Babasının durumundan dolayı kendini suçlayan Gönül'ün yanında ise her zamanki gibi İskender vardı. İskender, hastane odasında Muhsin'le dertleşti. Ona yaptıklarını mecburiyetten gerçekleştirdiğini; diğerlerinin onu öldüreceğini ve bunu engellemek için tüm mal varlığına el koyduğunu anlattı. İskender, Muhsin'e moral vermek amacıyla onu kasabanın düzenlediği festivale götürdü. Durumu öğrenen Gönül, babasına bir şey olacak korkusuyla İskender'e tepki gösterdi.

AHMET VE ADEM ARASINDA GERGİNLİK

Sezen, Şebnem'in köpeğini tedavi için Baytar Ahmet'e götürdü. Sezen'in gözüne girmek isteyen Adem, köpekle ilgilenirken onu kaybetti ve Sezen'e yakalandı. İkili köpeği aramaya başladı fakat birlikte keyifli vakit geçirirken Şebnem'le karşılaşmaları yeni bir kriz yarattı. Şebnem, gördüklerini abartarak anlatıp Şeref'i dolduruşa getirdi. Şeref, Ahmet'in yanına koştu. Ahmet duyduklarından sonra kasabanın ortasında Adem'e sert çıktı ve Sezen'le birlikte olmasını onaylamadığını söyledi. Baba ve oğul arasındaki ipler iyice gerildi.

AYŞE İÇİN UMUT IŞIĞI

Gönül, Ayşe'nin tedavisi için tanıdığı bir uzman doktora ulaştı. Yapılan muayene sonucunda Ayşe'nin ameliyata uygun olduğu ve gözlerinin yarı yarıya görme ihtimali olduğu ortaya çıktı.

BAYRAM, NİKAH MASASINDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Attığı yalanları ve kasaba halkını kandırmayı vicdanına yediremeyen Bayram, nikâh masasında gerçekleri itiraf etti. Bu esnada nikâh alanına gelen İskender, Ayla'yla karşı karşıya kaldı.