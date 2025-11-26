İskender'in sırrı düşmanının eline geçti! Cennetin Çocukları'nın dünkü bölümünde neler oldu?

TRT1'in yeni sezon dizilerinden Cennetin Çocukları, 11 . bölümüyle ekrana geldi. İsmail Hacıoğlu'nun başrolü olduğu dizide, Adem ve Sezen nişanlanırken İskender'in sırrı da düşmanının eline geçti.

İŞTE CENNETİN ÇOCUKLARI'NIN SON BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Gönül, kendisine isabet eden kurşunu ufak bir sıyrıkla atlatırken, Mümtaz, jandarmalar tarafından yakalandı. Gönül'ü ziyarete giden Cennet Ana, Muhsin'le konuştu. Konuşmasında İskender ile Gönül'ün birbirine olan aşkının bir şansı hak ettiğini söyleyerek Muhsin'den bu aşka engel olmamasını rica etti. Yaşananlardan etkilenen Muhsin, İskender'e kasabayı terk etmesine gerek olmadığını söyledi.

Süleyman, hırsızın Metin olduğundan emin bir şekilde ifade vermeye gitmişken, Yasemin içten içe Metin'in suçsuz olduğunu biliyordu. Bekir'in eski nişanlısının söyledikleri ve kamera kayıtlarından Bekir'in hırsız olduğunun ispatlanması Yasemin'i büyük bir yıkıma uğrattı. Yasemin, ondan özür dilese de Metin, Arafköy'ü terk ederek kendi köyüne döndü. Metin'in kalbini kazanmaya kararlı olan Yasemin ise peşinden gitti.

İSKENDER'İN SIRRI DÜŞMANININ ELİNDE

İskender'in yaşadığından şüphelenen Reşat, İskender'in bir diğer düşmanı Döndegel Nuri'yi Arafköy'e gönderdi. Peşinde biri olduğunu öğrenen İskender, karşısında Nuri'yi görünce panikledi. Kamil rolü yapmaya başlayan İskender, Nuri'yi inandırmayı başaramasa da Nuri'nin beklenmedik hamlesi her şeyi değiştirdi.

ADEM VE SEZEN'İN NİŞANI ARAFKÖY'Ü BİR ARAYA GETİRDİ

Adem ve Sezen'in isteme merasiminden sonra hemen kasabada nişan hazırlıklarına başlandı. Bayram ise nişan günü karşısına çıkan kemancı Esmeray'ı gördüğü anda adeta büyülendi.

Ayla, gerçeklerle yüzleşme cesaretini bir türlü kendinde bulamayan Efe Dayı'yı, kızı Sezen'in nişanına gitmesi için ikna etti. Baytar Ahmet ve Şeref, yüzükleri kimin keseceği konusunda anlaşmazlığa düşerken, Ayla'nın müdahalesiyle bu görev Efe Dayı'ya verildi.