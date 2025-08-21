İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun bir arada… “Cennetin Çocukları” dizisinden ilk fotoğraflar geldi!

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya ve Melisa Şenolsun'un başrolünde yer aldıkları TRT1'in yeni sezon dizisi Cennetin Çocukları'ndan ilk fotoğraflar geldi.

CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU

Karanlık bir dünyanın içinde varlığını sürdüren İskender, Ayla'nın ihanetiyle sarsılır. Bu ihanet, onu beklenmedik bir hayata sürükler. Gözlerini yeniden açtığında karşısında Gönül vardır. Ayvalık'ta başlayan yeni yolculuk İskender'in hikâyesinde farklı bir sayfayı açar. Arkadaşının "Sen artık ölüsün kardeşim" sözleri ise bu başlangıcın hiç de kolay olmayacağının işaretidir.