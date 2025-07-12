İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2025 Cumartesi / 17 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1901
  • EURO
    47,1146
  • ALTIN
    4335.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • İsmail Türüt memleketinde coşkuyu zirveye taşıdı! Trabzon Kültür Yolu Festivali'ne büyük ilgi
Magazin

İsmail Türüt memleketinde coşkuyu zirveye taşıdı! Trabzon Kültür Yolu Festivali'ne büyük ilgi

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin yedinci akşamında sahne alan Karadeniz müziğinin sevilen ismi İsmail Türüt, türküleri ve horon ritimleriyle alanı dolduran binlerce kişiye coşku dolu anlar yaşattı. Memleketinde sahneye çıkmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Türüt, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Haber Merkezi12 Temmuz 2025 Cumartesi 10:11 - Güncelleme:
İsmail Türüt memleketinde coşkuyu zirveye taşıdı! Trabzon Kültür Yolu Festivali'ne büyük ilgi
ABONE OL

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren ünlü şarkıcı İsmail Türüt, Karadeniz ezgileriyle on binlerce dinleyicisini coşturdu.

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde sahne alan İsmail Türüt, Karadeniz'in duygu yüklü türkülerinden horon havalarına varan repertuvarıyla Trabzonlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü şarkıcıya gece boyunca eşlik eden coşkulu kalabalık, gecenin ilerleyen saatlerinde büyük halkalar oluşturarak horon tepti.

Türüt, sahnede yaptığı konuşmada Kültür ve Turizm Bakanlığı için alkış isteyerek, "Benim memleketimin insanları, benim toprağımın insanları... Trabzon'da bu muhteşem alanda huzurunuzda olmaktan son derece onurluyum. Şeref verdiniz" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.