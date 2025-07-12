İsmail Türüt memleketinde coşkuyu zirveye taşıdı! Trabzon Kültür Yolu Festivali'ne büyük ilgi

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren ünlü şarkıcı İsmail Türüt, Karadeniz ezgileriyle on binlerce dinleyicisini coşturdu.

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde sahne alan İsmail Türüt, Karadeniz'in duygu yüklü türkülerinden horon havalarına varan repertuvarıyla Trabzonlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü şarkıcıya gece boyunca eşlik eden coşkulu kalabalık, gecenin ilerleyen saatlerinde büyük halkalar oluşturarak horon tepti.

Türüt, sahnede yaptığı konuşmada Kültür ve Turizm Bakanlığı için alkış isteyerek, "Benim memleketimin insanları, benim toprağımın insanları... Trabzon'da bu muhteşem alanda huzurunuzda olmaktan son derece onurluyum. Şeref verdiniz" dedi.