  İstanbul Kültür Yolu'nda Merve Özbey rüzgarı... Çocuklarıyla sahnede unutulmaz anlar
Magazin

İstanbul Kültür Yolu'nda Merve Özbey rüzgarı... Çocuklarıyla sahnede unutulmaz anlar

İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde sahne alan Merve Özbey, Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda toplanan binlerce müzikseveri büyüleyici performansıyla etkiledi. Özbey, konserin en özel anını çocuklarını sahneye davet ederek onlarla birlikte şarkı söylediği dakikalarla yaşattı.

30 Eylül 2025 Salı 14:39
İstanbul Kültür Yolu'nda Merve Özbey rüzgarı... Çocuklarıyla sahnede unutulmaz anlar
İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde sahne alan Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, Galataport Saat Kulesi Meydanı'nı dolduran binlerce hayranını şarkılarıyla coşturdu.

Merve Özbey'in, "Duman", "Helal Ettim" ve "Yaş Hikayesi" gibi hafızalara kazınan eserlerine coşkulu kalabalık hep bir ağızdan eşlik etti.

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılanan sanatçı, sahneden yaptığı konuşmada, "Bu soğukta, olası bir yağmurda bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizlere bu fırsatı sunan ve ülkenin her yerinde bu konserleri yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, ekip arkadaşlarıma ve orkestra arkadaşlarıma kocaman bir alkış istiyorum. İnsan tek başına hiçbir şey yapamıyor. Onlar olmasa bu konser de olmazdı" diye konuştu.

Konserin en özel anlarından biri ise Özbey'in çocuklarını sahneye davet etmesi oldu. Kızı Elif ve oğlu Emir ile "Kırmızı Balık Gölde" şarkısını seslendiren şarkıcı, "Gerçekten sizi çok seviyorum. İyi ki benim evlatlarımsınız. Kocaman alkışlar mısınız benim kuşlarımı?" diyerek izleyicilere duygusal ve eğlenceli anlar yaşattı.

Merve Özbey, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'yü de sahnede andı. Özbey, "Çok önemli bir değeri kaybettik. Onun gibi seslendirmek benim harcım değil ama bu sahnede onu anmak isterim. Hayat o kadar kısa ki... Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Birkaç gün anıyorlar, sonra acısı sadece yakınlarına kalıyor. Bütün üstatları rahmetle anıyorum. Böyle büyük değerli sanatçılarımızı sonuna kadar anmak dileğiyle... Ferdi Tayfur'undan, Güllü Ablaya, birçok insana, bütün üstatlara, rahmetli olan hayatımızdan göçüp giden bütün insanlara kocaman alkışlar" sözleriyle büyük alkış aldı.

