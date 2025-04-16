İstanbul'dan Şeytan Adası'na... Cemil Bey'in mücadelesi ekrana geliyor

Türkiye'nin dijital platformu tabii, yakın tarihimizin az bilinen ama derin izler bırakan hikayelerini ekranlara taşımaya devam ediyor. Gerçek olaylara dayanan dokü-drama türündeki yeni orijinal dizi "Şeytan Adası'nda Esir Türk: Polis Cemil" izleyicilerle buluştu.

Gazeteci Ömer Erbil tarafından senaryolaştırılan dizi, Prof. Dr. Ali Sönmez ve Prof. Dr. Cahide Sınmaz Sönmez danışmanlığında hazırlandı. Yönetmenliğini Nihal Ağırbaş Sarıkaya'nın üstlendiği dizide Polis Cemil karakterine oyuncu Gürbey İleri hayat verirken yapımın oyuncuları arasında Melisa Berberoğlu, Levent Sülün, Betigül Ceylan, Hayati Akbaş, Abidin Yerebakan ve Mehmet Çepiç gibi isimler yer alıyor. Ünlü haber spikeri Deniz Bayramoğlu ise dizide dönemin önde gelen bir basın mensubunu canlandırıyor.

TABİİ'DE BİR "TÜRK KELEBEĞİ" HİKÂYESİ

Uzun yıllar gölgede kalan "Türk Kelebeği" Cemil Bey'in destansı mücadelesine odaklanan dört bölümlük dizide, Cemil Bey'in vatanına, sevdiklerine duyduğu derin özleme ve genç Cumhuriyet'in ona sahip çıkması aktarılacak. Yıllar süren araştırmalar sonucunda hayata geçen yapımda, 1926'da Resimli Perşembe Gazetesi'nde ve 1929'da Akşam Gazetesi'nde yaşanan olaylara dair yayınlanan tefrikalar referans alındı. Ayrıca bugüne dek hiç bilinmeyen 100'den fazla Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi arşiv belgesi de projeye dahil edildi. Fransız kaynaklarından da yararlanılan yapımda birçok uzman tarihçi ve akademisyen yorumlarıyla yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU

1919 yılında işgal altındaki İstanbul'da geçen dizide, polis memuru Cemil, Türk kadınlarına tacizde bulunan Fransız askerlerine karşı çıkar ve iki Fransız işgal askerini öldürmesi üzerine Fransızlar tarafından yargılanarak 10 yıl kürek cezasına çarptırılır. Bu ceza onu önce Fransa'ya, ardından Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'na sürükler. Son durak, dünyanın en ağır ceza kolonilerinden biri olan Şeytan Adası'dır. Cemil bu yılları büyük zorluklarla geçirirken ülkesinde de büyük değişiklikler yaşanmaktadır. Verilen istiklal mücadelesinin ardından işgal kuvvetleri ülkeyi terk etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Polis Cemil hakkında basında çıkan haberlerin ardından onun serbest bırakılması için devreye girecektir.