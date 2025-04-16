İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2025 Çarşamba / 18 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1212
  • EURO
    43,6164
  • ALTIN
    4030.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • İstanbul'dan Şeytan Adası'na... Cemil Bey'in mücadelesi ekrana geliyor
Magazin

İstanbul'dan Şeytan Adası'na... Cemil Bey'in mücadelesi ekrana geliyor

TRT'nin dijital platformu tabii, bir Türk polisinin işgal altındaki İstanbul'da başlayan ve Fransız hapishanelerinde devam eden mücadelesini konu alan yeni orijinal dizisi “Şeytan Adası'nda Esir Türk: Polis Cemil”i izleyicilerin beğenisine sundu.

Haber Merkezi16 Nisan 2025 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
İstanbul'dan Şeytan Adası'na... Cemil Bey'in mücadelesi ekrana geliyor
ABONE OL

Türkiye'nin dijital platformu tabii, yakın tarihimizin az bilinen ama derin izler bırakan hikayelerini ekranlara taşımaya devam ediyor. Gerçek olaylara dayanan dokü-drama türündeki yeni orijinal dizi "Şeytan Adası'nda Esir Türk: Polis Cemil" izleyicilerle buluştu.

Gazeteci Ömer Erbil tarafından senaryolaştırılan dizi, Prof. Dr. Ali Sönmez ve Prof. Dr. Cahide Sınmaz Sönmez danışmanlığında hazırlandı. Yönetmenliğini Nihal Ağırbaş Sarıkaya'nın üstlendiği dizide Polis Cemil karakterine oyuncu Gürbey İleri hayat verirken yapımın oyuncuları arasında Melisa Berberoğlu, Levent Sülün, Betigül Ceylan, Hayati Akbaş, Abidin Yerebakan ve Mehmet Çepiç gibi isimler yer alıyor. Ünlü haber spikeri Deniz Bayramoğlu ise dizide dönemin önde gelen bir basın mensubunu canlandırıyor.

TABİİ'DE BİR "TÜRK KELEBEĞİ" HİKÂYESİ

Uzun yıllar gölgede kalan "Türk Kelebeği" Cemil Bey'in destansı mücadelesine odaklanan dört bölümlük dizide, Cemil Bey'in vatanına, sevdiklerine duyduğu derin özleme ve genç Cumhuriyet'in ona sahip çıkması aktarılacak. Yıllar süren araştırmalar sonucunda hayata geçen yapımda, 1926'da Resimli Perşembe Gazetesi'nde ve 1929'da Akşam Gazetesi'nde yaşanan olaylara dair yayınlanan tefrikalar referans alındı. Ayrıca bugüne dek hiç bilinmeyen 100'den fazla Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi arşiv belgesi de projeye dahil edildi. Fransız kaynaklarından da yararlanılan yapımda birçok uzman tarihçi ve akademisyen yorumlarıyla yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU

1919 yılında işgal altındaki İstanbul'da geçen dizide, polis memuru Cemil, Türk kadınlarına tacizde bulunan Fransız askerlerine karşı çıkar ve iki Fransız işgal askerini öldürmesi üzerine Fransızlar tarafından yargılanarak 10 yıl kürek cezasına çarptırılır. Bu ceza onu önce Fransa'ya, ardından Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'na sürükler. Son durak, dünyanın en ağır ceza kolonilerinden biri olan Şeytan Adası'dır. Cemil bu yılları büyük zorluklarla geçirirken ülkesinde de büyük değişiklikler yaşanmaktadır. Verilen istiklal mücadelesinin ardından işgal kuvvetleri ülkeyi terk etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Polis Cemil hakkında basında çıkan haberlerin ardından onun serbest bırakılması için devreye girecektir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.