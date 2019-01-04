İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3373
  • 6,0878
  • 220.488
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

İstanbullu Gelin neden yok 4 Ocak Star TV yayın akışı İstanbullu Gelin yeni bölüm ne zaman?

4 Ocak Star TV yayın akışı İstanbullu Gelin neden yok ne zaman yayınlanacak? İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm yayın tarihi merakla araştırılıyor. Star TV’nin Cuma akşamı yayınlanan ve sevilen dizisi İstanbullu Gelin yeni bölüm bu hafta izleyicilerin karşısına çıkmadı. 4 Ocak akşamı yayınlanması beklenen ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümünün başlamadığını gören fanları İstanbullu Gelin neden yok sorusuna da yanıt aramaya başladı. Yeni yılın ilk haftalarında birçok dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı açıklanmıştı. Yılbaşı tatili nedeniyle birçok dizi yayınlarına ara veriyor ve televizyonlar da filmler yayınlıyor. Dizinin son bölümünde; Esma'nın yakalandığı hastalığı öğrenen Garip'in ikna edici çalışmaları, güven verici konuşmaları, desteği ve ilgisi sayesinde beraberliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldılar. İzleyici kitlesini beklenmedik gelişmeleriyle ağırlayan İstanbullu Gelin son bölümde; Birbirinden daha fazla ayrı kalamayan ve büyük bir aşkla bağlı olan Esma ve Garip'in tekrardan dünya evine girme kararı alması beraberinde konakta Boranlar cephesinde kriz durumunun oluşmasına sebebiyet verdi. Esma'nın hayatını birleştirip yuva kuracağı Garip'in de bundan böyle Boranlar'la birlikte aynı çatı altında yaşayacak olması sonucu Faruk ve Fikret konağı terk etme kararı alırken, Esma ve Garip ise her şeye rağmen konakta gerçekleştiren nikah töreniyle sonsuz birlikteliğe imza attılar.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 4 Ocak Star TV yayın akışı dizinin fanları tarafından araştırılırken İstanbullu Gelin neden yok? Star TV’de her Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan İstanbullu Gelin dizisinin 69. yeni bölümü bu hafta yayınlanmıyor. Ekranlarının başına geçen dizinin fanları karşısında İstanbullu Gelin dizisini göremeyince hayal kırıklığı yaşadılar. Peki, İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Dizinin son bölümünde; Esma ve Garip düğünü için kızlar heyecanla hazırlıkları sürdürürken Faruk ve Fikret’in aklında bambaşka bir telaş, soru vardır; kim, nerede yaşayacak… Esma’nın tavrı Faruk ve Fikret için beklenmedik olsa da verilen cevap neticesiyle Faruklar yeni bir yola çıkma kararı alırlar. Konakta aileyi bir arada tutabilmenin çarelerini arayan Süreyya için susmak zorlaşırken bir de Senem’in Adem’le ilgili sırrına ortak olmak zorunda kalır. Herkes değişen hayatlarına kendince tutunabilmek için çözüm yolları aramaktayken Esma dengeleri değiştirecek bir karar alır. Faruk ise Süreyya'ya 'Burası artık Boran konağı değil. Ben bu evin kararlarını Garip'le tartışamam' diyor. Faruk ve Fikret konakta ayrılıyor ve kendilerine yeni ev tutuyor.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizilerin yılbaşı haftası nedeniyle tatile girmesinden ötürü birçok dizi yeni bölümlerini gelecek haftalara saklıyor. İstanbullu Gelin 69. yeni bölümün de 25 Ocak Cuma akşamı Star TV’de yayınlanması bekleniyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star’ın yayın akışında bu akşam saat 20:00’de İstanbullu Gelin dizisinin son bölümünün tekrarı yayınlanacak. Ardından saat 23:00’te Onur Buldu ile Eyvah Düşüyorum isimli yarışma programı ekranlara gelecek. 

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni bölümde ise Esma ve Garip konakta düzenlenen düğünle dünya evine giriyor. Faruk'un annesine evlenmeden önce söylediği 'Ben kendimi bildim bileli bu evde kraliçesine layık bir kral olmaya çalıştım. Belki de artık tahtı sahibine vermenin vakti gelmiştir' sözleri dikkat çekiyor. Faruk, 'Anne sen çok mutlu ol. Sen bugunü çok uzun zamandır bekliyorsun. Hiç kimseni bozmasına izin verme. Bizim bile' diyor. Esma'nın ailesiyle konuşan Garip ise 'Merak etme ben hayatımı Esma'nın yoluna serdim' sözleriyle Esma'yı ne kadar çok sevdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

 

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE 

 

İSTANBULLU GELİN OYUNCU KADROSU

SÜREYYA DENİZ (BORAN) (ASLI ENVER) Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazi yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir.

istanbullu gelin 68 ile ilgili görsel sonucu

ESMA BORAN (İPEK BİLGİN) Bursa’nın en eski ve köklü ailesine mensup Esma Hanım, Boran konağının tek hakimidir. Kocasını kaybettikten sonra kendini dört oğluna adayan Esma Hanım’ın elbette ki en büyük hayali ailesine layık bir gelin adayıdır. Tam da o adayı bulmuşken Faruk, Esma Hanım’ın asla onaylamayacağı Süreyya’yı eve getirir. Esma Hanım’a karşı bu evliliği kabul ettirmek ne Faruk ne de Süreyya için kolay olmayacaktır.

FİKRET BORAN (SALİH BADEMCİ) Her zaman abisinin başarılarının gölgesinde kalmış ve bunu hiç bir zaman kabullenememiştir. Fikret, abisinin evlenmesiyle delicesine aşık olduğu İpek’e kavuşur. Ancak İpek’in onu asla sevmemesi zaten zayıf olan karakterini iyice çökertecek ve sırf abisine zarar vermek adına bütün aileyi etkileyecek seçimlere sevk edecektir.

İPEK DOKUYUCU (BORAN) (DİLARA AKSÜYEK) Esma hanımın ikinci gelini, Fikret’in eşi. Son derece güzel ve çekici görüntüsüne rağmen içi kötülüklerle dolu bir kadın. Faruk’un eşi olamamanın hırsını Süreyya’ya kötülük ederek ve Esma Hanımın yerine göz dikerek çıkarmaya çalışacak.

Yapım: O3 Medya

Yapımcı: Onur Güvenatam

Yönetmen: Zeynep Günay Tan

Senaryo: Deniz Akçay Katıksız – Armağan Gülşahin

Oyuncu Kadrosu:

Faruk: Özcan Deniz

Süreyya: Aslı Enver

Esma: İpek Bilgin

Fikret: Salih Bademci

Adem: Fırat Tanış

Osman: Güven Murat Akpınar

Garip:Tamer Levent

İdil: Tilbe Saran

Ülfet: Meral Çetinkaya

İpek: Dilara Aksüyek

Senem: Neslihan Yeldan

Güneş:Nihal Yalçın

Kıymet: Nergis Çorakçı

Yaz: Ahsen Eroğlu

Nurgül: Pelinsu Pir

Gülistan: Eren Balkan

Akif: Fatih Koyunoğlu

Dilara: Neslihan Arslan

Mustafa: Ahmet Sabri Özmener

Nazif: Muharrem Türkseven

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

AKOM saat verdi: Beklenen kar geliyor

AKOM saat verdi: Beklenen kar geliyor

Başkan Erdoğan üçlü zirvenin tarihini açıkladı

Başkan Erdoğan üçlü zirvenin tarihini açıkladı

Çin'den aya ilk ayak izi

Çin'den aya ilk ayak izi

İngiliz ordusundan alaycı afiş

İngiliz ordusundan alaycı afiş

CHP'de peş peşe gelişmeler: Genel Merkez görevden aldı

CHP'de peş peşe gelişmeler: Genel Merkez görevden aldı

Türk komandolar teröristlerin kâbusu oldu

Türk komandolar teröristlerin kâbusu oldu

BAE destekli güçler Yemen'e saldırdılar

BAE destekli güçler Yemen'e saldırdılar
 

POPÜLER HABERLER

Meteorolojiden kritik uyarı... O illerde yaşayanlar dikkat

Meteorolojiden kritik uyarı... O illerde yaşayanlar dikkat

Kulüpsüz kalan Türk futbolcular

Kulüpsüz kalan Türk futbolcular

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA