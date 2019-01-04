İstanbullu Gelin neden yok 4 Ocak Star TV yayın akışı İstanbullu Gelin yeni bölüm ne zaman?

İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 4 Ocak Star TV yayın akışı dizinin fanları tarafından araştırılırken İstanbullu Gelin neden yok? Star TV’de her Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan İstanbullu Gelin dizisinin 69. yeni bölümü bu hafta yayınlanmıyor. Ekranlarının başına geçen dizinin fanları karşısında İstanbullu Gelin dizisini göremeyince hayal kırıklığı yaşadılar. Peki, İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Dizinin son bölümünde; Esma ve Garip düğünü için kızlar heyecanla hazırlıkları sürdürürken Faruk ve Fikret’in aklında bambaşka bir telaş, soru vardır; kim, nerede yaşayacak… Esma’nın tavrı Faruk ve Fikret için beklenmedik olsa da verilen cevap neticesiyle Faruklar yeni bir yola çıkma kararı alırlar. Konakta aileyi bir arada tutabilmenin çarelerini arayan Süreyya için susmak zorlaşırken bir de Senem’in Adem’le ilgili sırrına ortak olmak zorunda kalır. Herkes değişen hayatlarına kendince tutunabilmek için çözüm yolları aramaktayken Esma dengeleri değiştirecek bir karar alır. Faruk ise Süreyya'ya 'Burası artık Boran konağı değil. Ben bu evin kararlarını Garip'le tartışamam' diyor. Faruk ve Fikret konakta ayrılıyor ve kendilerine yeni ev tutuyor.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizilerin yılbaşı haftası nedeniyle tatile girmesinden ötürü birçok dizi yeni bölümlerini gelecek haftalara saklıyor. İstanbullu Gelin 69. yeni bölümün de 25 Ocak Cuma akşamı Star TV’de yayınlanması bekleniyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star’ın yayın akışında bu akşam saat 20:00’de İstanbullu Gelin dizisinin son bölümünün tekrarı yayınlanacak. Ardından saat 23:00’te Onur Buldu ile Eyvah Düşüyorum isimli yarışma programı ekranlara gelecek.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni bölümde ise Esma ve Garip konakta düzenlenen düğünle dünya evine giriyor. Faruk'un annesine evlenmeden önce söylediği 'Ben kendimi bildim bileli bu evde kraliçesine layık bir kral olmaya çalıştım. Belki de artık tahtı sahibine vermenin vakti gelmiştir' sözleri dikkat çekiyor. Faruk, 'Anne sen çok mutlu ol. Sen bugunü çok uzun zamandır bekliyorsun. Hiç kimseni bozmasına izin verme. Bizim bile' diyor. Esma'nın ailesiyle konuşan Garip ise 'Merak etme ben hayatımı Esma'nın yoluna serdim' sözleriyle Esma'yı ne kadar çok sevdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İSTANBULLU GELİN OYUNCU KADROSU

SÜREYYA DENİZ (BORAN) (ASLI ENVER) Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazi yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir.

ESMA BORAN (İPEK BİLGİN) Bursa’nın en eski ve köklü ailesine mensup Esma Hanım, Boran konağının tek hakimidir. Kocasını kaybettikten sonra kendini dört oğluna adayan Esma Hanım’ın elbette ki en büyük hayali ailesine layık bir gelin adayıdır. Tam da o adayı bulmuşken Faruk, Esma Hanım’ın asla onaylamayacağı Süreyya’yı eve getirir. Esma Hanım’a karşı bu evliliği kabul ettirmek ne Faruk ne de Süreyya için kolay olmayacaktır.

FİKRET BORAN (SALİH BADEMCİ) Her zaman abisinin başarılarının gölgesinde kalmış ve bunu hiç bir zaman kabullenememiştir. Fikret, abisinin evlenmesiyle delicesine aşık olduğu İpek’e kavuşur. Ancak İpek’in onu asla sevmemesi zaten zayıf olan karakterini iyice çökertecek ve sırf abisine zarar vermek adına bütün aileyi etkileyecek seçimlere sevk edecektir.

İPEK DOKUYUCU (BORAN) (DİLARA AKSÜYEK) Esma hanımın ikinci gelini, Fikret’in eşi. Son derece güzel ve çekici görüntüsüne rağmen içi kötülüklerle dolu bir kadın. Faruk’un eşi olamamanın hırsını Süreyya’ya kötülük ederek ve Esma Hanımın yerine göz dikerek çıkarmaya çalışacak.

Yapım: O3 Medya

Yapımcı: Onur Güvenatam

Yönetmen: Zeynep Günay Tan

Senaryo: Deniz Akçay Katıksız – Armağan Gülşahin

Oyuncu Kadrosu:

Faruk: Özcan Deniz

Süreyya: Aslı Enver

Esma: İpek Bilgin

Fikret: Salih Bademci

Adem: Fırat Tanış

Osman: Güven Murat Akpınar

Garip:Tamer Levent

İdil: Tilbe Saran

Ülfet: Meral Çetinkaya

İpek: Dilara Aksüyek

Senem: Neslihan Yeldan

Güneş:Nihal Yalçın

Kıymet: Nergis Çorakçı

Yaz: Ahsen Eroğlu

Nurgül: Pelinsu Pir

Gülistan: Eren Balkan

Akif: Fatih Koyunoğlu

Dilara: Neslihan Arslan

Mustafa: Ahmet Sabri Özmener

Nazif: Muharrem Türkseven