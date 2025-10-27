İSTANBUL 27°C / 13°C
Magazin

İzmir Kültür Yolu Festivali'nde Oğuzhan Koç coşkusu!

Oğuzhan Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İzmir Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde konser verdi.

HABER MERKEZİ27 Ekim 2025 Pazartesi 16:05 - Güncelleme:
İzmir Kültür Yolu Festivali'nde Oğuzhan Koç coşkusu!
İzmir Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde Gündoğdu Meydanı'nda sahneye çıkan Oğuzhan Koç, dinleyicilerden yoğun ilgi gördü. Alanı dolduran coşkulu kalabalık, Koç'un şarkılarına gece boyunca eşlik etti.

Ünlü şarkıcı, "Aşk Beni Yendi", "Kimseler Bulamasın Bizi", "AYY" gibi en sevilen şarkılarının yanı sıra seslendirdiği hareketli türkülerle de İzmirlileri coşturdu.

Hayranlarının yoğun isteği üzerine de yıllar önce bir televizyon skeci için yazdığı "Domuz Gribi" adlı eserini İzmirliler ile tek bir ağızdan söyledi.

Koç, hayranlarına teşekkür ederek "Cumhuriyet Bayramınızı şimdiden kutluyoruz. Daha nice bayramlara" dedi.

