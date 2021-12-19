19 Aralık 2021 Pazar 17:45 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 17:46

Bir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altınmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

Altınmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ali Murat Altunmeşe'nin ölümünün ardından İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tiyatromuzun genç kuşak oyuncularından Ali Murat Altunmeşe'nin vefatından, derin bir üzüntü içerisindeyiz. Şehir Tiyatroları ailesi olarak sanatçımıza rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.