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Jale 62 yaşında! 'Kırışıklıklarım var diye üzülmüyorum'

90'ların unutulmaz sesi Jale, Kalamış'ta verdiği konserle müzikseverleri zamanda bir yolculuğa çıkardı. “Üzgünüm” şarkısıyla sahneye çıkan Jale, doğum gününü sahnede kutladı. “62 oluyorum, kırışıklıklarımla barışığım” diyen Jale, geceyi “Kara Sevda” ile noktaladı.

Haber Merkezi24 Temmuz 2025 Perşembe 09:17 - Güncelleme:
Jale 62 yaşında! 'Kırışıklıklarım var diye üzülmüyorum'
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90'lar Türkçe popun tanınan isimlerinden olan Jale, geçtiğimiz akşam Kalamış'taki bir otelde müzikseverlerle buluştu.

Sahnesini "Üzgünüm" isimli şarkısıyla açan şarkıcı Jale, gece boyunca 90'ların en sevilen şarkılarını söyledi. Çok fazla doğum günü kutlamasının olduğu gecede konuşan Jale, şunları söyledi:

"Bu hafta benim de doğum günüm, yaşımı saklamıyorum, 62 oluyorum. Kırışıklıklarım var diye üzülmüyorum, onlar benim yaşanmışlıklarım. Jale'yi seviyorum; ama siz de beni çok sevin"

Jale, programının "Kara Sevda" ile bitirdi.

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