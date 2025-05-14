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  • Juliette Binoche Cannes açılışında Filistinli gazeteci Hassona'yı andı
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Juliette Binoche Cannes açılışında Filistinli gazeteci Hassona'yı andı

Fransız film yıldızı Binoche, Cannes Film Festivali açılışında Filistinli gazeteci Hassona'yı andı.

14 Mayıs 2025 Çarşamba 16:26 - Güncelleme:
Juliette Binoche Cannes açılışında Filistinli gazeteci Hassona'yı andı
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Fransa'da düzenlenen 78. Cannes Film Festivali, Cannes kentinde başladı. Jüri başkanı Fransız oyuncu Juliette Binoche, açılış töreninde; İsrail ordusunun 16 Nisan'da Gazze'de gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu ailesiyle birlikte katledilen 25 yaşındaki Filistinli foto muhabir Fatma Hassona'yı andı.

Binoche, İsrail'in yabancı basın mensuplarının girişine izin vermediği Gazze'de savaş sırasındaki hayat şartlarını belgeleyen az sayıdaki yerel gazeteciden biri olan Fatma Hassona'yı işaret ederek, "Bu gece aramızda olmalıydı" dedi.

Hassona'nın evlerine isabet eden bir füze ile 10 yakını ile birlikte hayatını kaybettiğini hatırlatan Binoche, "Kendisi, saldırıdan bir gün önce kahramanı olduğu belgesel filmin Cannes Film Festivali'ne seçildiğini öğrenmişti. Bugün burada bizimle olması gerekiyordu" diye konuştu.

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