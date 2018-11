Justin Bieber kimdir kaç yaşında? Ünlü şarkıcı Justin Bieber nasıl meşhur oldu nereli? Justin Bieber hayat hiyesi nedir? Şarkıları neler? Justin Bieber ne zaman ve nerede doğdu? Annesi babası kim? En ünlü parçası hangisi? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. Justin Bieber 1 Mart, 1994'te, Stratford, Ontario, Kanada'da doğdu. Annesi Pattie Mallete, ona hamile kaldığında 17 yaşındaydı. Ailesi hiç evlenmemesine rağmen, oğullarının profesyonel ve psikolojik gelişimi için yakın arkadaşlıklarını sürdürdüler. Geliri az birçok işte çalışan Mallete, Bieber'ı tek başına yetiştirdi. Yine de, Bieber babası Jeremy Bieber'la iletişimini kesmedi. Ünlü şarkıcı Justin Bieber ve model Hailey Baldwin çiftinin evlendikleri haberleri sonrasında Hailey Baldwin'den soyadı hamlesi geldi. Baldwin, sosyal medya hesaplarındaki soyadını 'Bieber' olarak değiştirdi. Justin Bieber hakkında merak edilenler star.com.tr'de.

Justin Bieber, sevgilisi model Hailey Baldwin ile ayrdıktan kısa süre sonra barışmış ve Justin Bieber, sevgilisine evlenme teklif etmişti. Çiftin evlendikleri iddia edilirken Hailey Baldwin'den soyadı hamlesi geldi.



SOYADINI DEĞİŞTİRDİ



Justin Bieber ile dünya evine giren Hailey Baldwin sosyal medyadaki hesabında soyadını değiştirerek Hailey Bieber adını aldı. Justin Bieber eşi Cuma günü Instagram hesabında güncelleme yaparak adını @HaileyBieber şeklinde değiştirdi.

JUSTIN BİEBER KİMDİR?

Justin Bieber 1 Mart, 1994'te, Stratford, Ontario, Kanada'da doğdu. Annesi Pattie Mallete, ona hamile kaldığında 17 yaşındaydı. Ailesi hiç evlenmemesine rağmen, oğullarının profesyonel ve psikolojik gelişimi için yakın arkadaşlıklarını sürdürdüler. Geliri az birçok işte çalışan Mallete, Bieber'ı tek başına yetiştirdi. Yine de, Bieber babası Jeremy Bieber'la iletişimini kesmedi.



Büyürken, Bieber kendi kendine piyano, bateri, gitar ve trompet çalmayı öğrendi. 2007'nin sonlarında, 13 yaşındayken, Bieber bir yerel şarkı yarışması için Ne-Yo'nun "So Sick" şarkısını söyledi ve ikinci geldi. Mallette arkadaşları ve ailesinin görmesi için YouTube'a performansının videosunu koydu. Siteye Bieber'ın değişik R&B şarkılarını söylediği videoları koymaya devam etti ve Bieber'ın sitedeki popülerliği arttıkça arttı.

Bieber'ın büyük-büyük babası Alman, babasının ise diğer soyu İngiliz ve İrlandalıdır. Anne tarafı ise Fransız Kanadalı'dır. Bieber ise kendisinin bazı belirlenemeyen sebeplerle Aborijin Kanadalı soyundan olduğuna inandığını belirtmiştir. Bieber, Jeanne Sauvé Katolik Okuluna yazılmıştır.

Değişik bir şarkıcının videolarını ararken, Scooter Braun, So So Def'in eski pazarlama yöneticisi, yanlışlıkla Bieber'ın videolarından birine tıkladı. Etkilenen Braun, Bieber'ın gösteri yaptığı tiyatroyu buldu, Bieber'ın okulunun yerini tespit etti ve en sonunda Mallette'le irtibata geçti. Mallette isteksizdi; şöyle dua ettiğini hatırladı, "Tanrı'm, onu sana verdim. Bana bir Hıristiyan adam, bir Hıristiyan plak şirketi gönderebilirsin!" Yine de, kilisenin yaşlılarıyla dua ettikten ve onların desteğini kazandıktan sonra, Braun'un o zamanlar 13 yaşında olan Bieber'ı [Atlanta,Georgia'ya demo kaydetmek için götürmesine izin verdi. Gittikten bir hafta sonra, Bieber 2008 yılında Island Records'la anlaşma yapmasıyla sonuçlanan, Island Def Jam Group'ta bir seçme ayarlayan R&B şarkı yazarı/şarkıcı Usher'a şarkı söyledi. Justin Timberlake'in de Justin'le anlaşma yapmaya çalıştığı söylendi, ama o Usher'la kontrat imzalamayı seçti. Bieber ve annesi Atlanta'ya, Usher ve Braun'un da oturdukları yere, kariyerinin temelini atmak için taşındılar. Bundan sonra Braun, Bieber'ın menajeri oldu.

Bieber'ın ilk single'ı "One Time", o hala ilk albümünün kayıt aşamasındayken yayınlandı. 2009 Temmuz'unda yayınlandığı ilk hafta Kanada 100'de 12 numaraya kadar yükselen parça, daha sonra Billboard 100'de 17 numaraya kadar çıktı. 2009 Sonbaharında parça inanılmaz bir satış gösterdi. Parça, Kanada ve ABD'de platinyum, Avusturalya ve Yeni Zellanda'da Altın almıştır. Şarkıcının ilk EP'si My World, 17 Kasım 2009'da yayınlanmıştır. Albümün diğer single'ı, "One Less Lonely Girl", ve diğer iki reklam teklileri "Love Me" ile "Favourite Girl", iTunes'da yayınlandı ve Billboard 100'de ilk kırka girmeyi başardı.



Bieber, 20 Aralık 2009'da Beyaz Saray'da TNT kanalının Christmas in Washington programında, ABD Başbakanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama için Stevie Wonder'ın "Someday At Christmas" şarkısını seslendirdi. 31 Ocak, 2010'da yapılan 52. Grammy Müzik Ödülleri'nde sunuculardan biri olan Bieber, 2010'da (Orjinali Michael Jackson ve Lionel Richie tarafından yazılan)We Are The World şarkısının 25. yıldönümü ve Haiti'de olan depreme yardım amaçlı tekrar kaydedilmiştir. Bieber, orijinalinde Richie'nin söylediği açılış kısmını söylemiştir.

2010-11: My World 2.0, Never Say Never filmi, ve Under the Mistletoe

Bieber'ın yeni albümü My World 2.0'dan çıkan ilk tekli Ludacris'in eşlik ettiği "Baby" şarkısıdır, 2010 Ocak'ta yayınlanan şarkı, tam anlamıyla ülkeler arası bir hit haline gelmiştir. Billboard 100'de beşinci sıraya yükselen şarkı, diğer marketlerde ilk ona girmeyi başarmıştır. Diğer iki reklam teklileri "Never Let You Go" ve "U Smile", U.S. Hot 100'de ilk otuza girmeyi başarmışlardır. My World 2.0 albümü Bieber'ı başarıdan başarıya koşmuş.



23 Haziran 2010'da Bieber, My World ve My World 2.0 albümlerini kapsayan ilk solo turnesi olan My World Tour'a çıkmıştır. Bu turnenin ilk konseri Hartford, Connecticut'da gerçekleşmiştir. Temmuz, 2010'da internette en çok aranan ünlü haline gelmiştir. Aynı ay Bieber'ın "Baby" video klibi, Lady Gaga'nın Bad Romance klibini geçmiş, YouTube'da en çok izlenen video ve en beğenilmeyen video olmuştur. Ekim 2010'da Bieber, eski albümlerinin en sevilen şarkılarından oluşan bir akustik albüm çıkaracağını duyurdu. Albümün adı, "My World Acoustic" olacaktı. Bu albümde eski şarkıların haricinde yeni "Pray" adlı bir şarkı da mevcuttur.



11 Şubat 2011'de, 3D konser ve biyografi filmi, Justin Bieber: Never Say Never, vizyona girmiştir.

2011-günümüz: Believe

2011 sonlarına doğru, Bieber, üçüncü stüdyo albümü Believe'i kaydetmeye başladı. 22 Şubat 2012'de Twitter aracıyla yeni albümünün ilk teklisinin Mart'ta yayınlanacağını duyurmuştur. Bir sonraki hafta, Ellen Şov'da albümün ilk single'ının adının Boyfriend olacağını açıkladı ve single, 26 Mart 2012'de yayınlandı. Şarkı, Mike Posner tarafından yazılmıştır. Şarkı, USA Billboard Hot 100 'de iki numaraya kadar yükselmiştir. Dijital ortamda 521,000 indirmeyle en çok indirilen ikinci şarkı olmuştur. Boyfriend şarkısı, Justin Bieber'ın Canadian Hot 100'de birinci sırayı aldığı ve bir hafta tepede kaldığı tek şarkısıdır.



Bieber'ın üçüncü stüdyo albümü Believe, 19 Haziran 2012'de Island Records tarafından yayınlandı. Bu albüm şarkıcının diğer albümlerinin aksine genç havayı bırakmış daha çok pop ve R&B tarzlarını kapsamaktadır. Albümden 3 single yayınlandı ve bu single'lar tabela performansı açısından Bieber'ın Baby şarkısının ardından listeye giren en iyi şarkıları oldu.



Bieber, albümü tanıtmak için Glendale, Arizona'da başlayan Believe Tour'a çıkmıştır. Bu turne kapsamında dünyanın çeşitli bölgelerinde toplam 120'yi aşkın konser verecektir.



Bu esnada Bieber, Justin Bieber: Yolun Başı adlı ikinci kitabını piyasaya sürdü. Kitap , önceki kitabı gibi hayatından, turne zorluğundan ve çocukluğundan kestiler içerir. Justin, kitapta sık sık Michael Jackson'a olan hayranlığını dile getirir.



Ellen Şov'da, Ocak 2013'de Believe Acoustic adında bir akustik albümü çıkaracağını duyurmuştur. Bu albüm, Justin'in 2012 yılında çıkarttığı Believe'den birkaç şarkıyı ve üç yeni şarkıyı kapsamaktadır. Bieber, ayrıca 2013'de Saturday Night Live'da konuk olacağını Twitter üzerinden duyurmuştur. Bu bölüm, 9 Şubat 2013'de yayınlanmıştır.



7 Mart 2013'de, Bieber, Believe Tour'un Londra o2 Arena konseri sırasında sahnede nefes darlığı çekince hemen sahne arkasına yol aldı. Fakat tüm olumsuzluklara rağmen şovunu tamamlayan Bieber, konserden sonra hastaneye kaldırıldı. Ayrıca Bieber, 2 Mayıs 2013'te Believe Tour kapsamında İstanbul İTÜ Stadyumu'nda Türk hayranlarına konser vermiştir.





Bieber, Lizbon, Portekiz'de 12 Mart'da vereceği ikinci konseri 'düşük bilet satışları' nedeniyle iptal etti. Fakat 11 Mart'taki konser gerçekleşti.



Özel yaşamı

İnançları

Bieber, Hristiyandır ve İsa ile arasında bir bağ olduğunu söyler, "burada olmamın sebebi o."



İlişkileri

27 Şubat 2011'de Bieber, Vanity Fair Oscar Partisine, Amerikalı aktris ve şarkıcı Selena Gomez ile katılmıştır. Bu katılım, aylardır medyanın gözünden kaçmayan aralarında 'romantik bir ilişki' olduğunu iddia edenler için bir kanıt olmuştur. Kasım 2012'de Bieber ve Gomez iki yıllık ilişkilerini bitirdikleri açıklanmıştır ve sonra tekrar ayrılmışlardır.



Evi

Mayıs 2012'de Bieber, Los Angeles, Kaliforniya'ya bağlı Calabasas adasında 930 metre karelik, 1.3 dönümlük bir ev aldı.



Hayırsever işleri

Bieber'ın hayırsever aktivitelerine dahil olarak hastane ziyaretleri örnek gösterilebilir. Haziran 2012'de "Music Makes It Better" (Türkçesiyle "Müzik Daha iyi Yapar") kampanyası kapsamında Bieber, Victoria Justice ve The Band Perry katılmıştır. Kampanyanın amacı, hastanedeki çocuklara müziği, resmi veya sanatın herhangi bir dalını aşılamaktır.



Paparazziler ile tutumu

Bieber, paparazziler ile olan sarsıntılı ilişkisine dikkat etmeye çalışıyor. Mart 2011'de, Justin, 17. doğum günü çıkışı fotoğrafçılara lanet yağdırmıştır fakat daha sonra Twitter üzerinden bir özür yazısı yayınladı. 2011 ve 2012 Kasım ayında görüntülendiği sırada yine aynı el hareketini yapmıştır. 1 Ocak 2013'de daha sonra Chris Guerra olarak açıklanan fotoğrafçı, Bieber'ın arabadaki fotoğrafını çekmek için yürüdü fakat sokağı dönmekte tereddüt ederken bir arabanın çarpması sonucu öldü. Daha sonra görünen arabanın Bieber'e ait olmadığı anlaşıldı.



Komşusuyla tartışması

30 Mart 2013'de Los Angeles Polis Departmanı, Bieber'ın komşusu ile kavga ettiğini tespit etmiştir. Daha sonra bu yüzden gözaltına alındı ve gözaltı görüntüleri paylaşıldı.



Twitter

Aralık 2012'de Bieber'ın Twitter hesabı (@justinbieber), 49,079 Milyon takipçi ile Lady Gaga'yı geride bırakarak en popüler ünlü seçilmiştir. Bieber'ın hesabı her saniye yeni bir takipçi ile artmaktadır. Bieber, Twitter kurulduktan bu yana sık sık Trend Topic olmaktadır.



Bieber'ın yeni klibi için görüşmeler başladığı öğrenildi.