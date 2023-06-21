İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2023 Çarşamba / 3 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5475
  • EURO
    25,8056
  • ALTIN
    1461.81
  • BIST100
    5186.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kaan Urgancıoğlu'nun karısı Burcu Denizer kimdir? Burcu Denizer ne iş yapıyor?
Magazin

Kaan Urgancıoğlu'nun karısı Burcu Denizer kimdir? Burcu Denizer ne iş yapıyor?

Burcu Denizer ile Kaan Urgancıoğlu evlendi. 'Yargı' dizisinde 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile aile ve dostları arasında gerçekleştirdikleri sade bir törenle hayatını birleştirdi. Kaan Urgancıoğlu'nun karısı Burcu Denizer, ikilinin dünyaevine girmesi sonrası magazin gündeminde yer aldı. Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında? Burcu Denizer ne iş yapıyor? İşte detaylar

21 Haziran 2023 Çarşamba 17:28 - Güncelleme:
Kaan Urgancıoğlu'nun karısı Burcu Denizer kimdir? Burcu Denizer ne iş yapıyor?
ABONE OL

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Ilgaz karakterini canlandıran oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile evlendi. Ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir nikahla evlenen çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Bu haberin ardından Kaan Urgancıoğlu'nun karısı Burcu Denizer hakkında araştırmalar hız kazandı. Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte hayatı ile ilgili merak edilenler..

BURCU DENİZER KİMDİR?

Burcu Denizer, Tarsus Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. ABD'de işletme eğitimi alan Denizer restoran ve kafe işletmeciliğine başladı.

Tarsus Amarikan Lisesi'nin ardından Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü kazandı. Burcu Denizer, o dönem okulunu dondurup yurtdışına yerleşti. New York'ta işletme okuyan Burcu Denizer'in dedesi, İstanbul'un en ünlü lokantalarından birinin sahibidir.

BURCU DENİZER NE İŞ YAPIYOR?

Burcu Denizer şu an popüler kurucusu olduğu restoran ve kafeleri yönetiyor. Oyunculuk alanında deneyimi olmayan Burcu Denizer, sanata meraklı. Hiç oyunculuk eğitimi almadı ve işletmecilik yapıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.