Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Ilgaz karakterini canlandıran oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile evlendi. Ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir nikahla evlenen çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Bu haberin ardından Kaan Urgancıoğlu'nun karısı Burcu Denizer hakkında araştırmalar hız kazandı. Burcu Denizer kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte hayatı ile ilgili merak edilenler..

BURCU DENİZER KİMDİR?



Burcu Denizer, Tarsus Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. ABD'de işletme eğitimi alan Denizer restoran ve kafe işletmeciliğine başladı.

Tarsus Amarikan Lisesi'nin ardından Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü kazandı. Burcu Denizer, o dönem okulunu dondurup yurtdışına yerleşti. New York'ta işletme okuyan Burcu Denizer'in dedesi, İstanbul'un en ünlü lokantalarından birinin sahibidir.

BURCU DENİZER NE İŞ YAPIYOR?



Burcu Denizer şu an popüler kurucusu olduğu restoran ve kafeleri yönetiyor. Oyunculuk alanında deneyimi olmayan Burcu Denizer, sanata meraklı. Hiç oyunculuk eğitimi almadı ve işletmecilik yapıyor.