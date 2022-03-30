Kaan Yıldırım, magazin gündeminde yer almasıyla birlikte merak edilen isimler arasında yer aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başlayan oyuncu, Kadir karakterini canlandırdı. 'Ulan İstanbul' adlı diziyle tanınan oyuncu, 2016 yılında meslektaşı Ezgi Eyüboğlu ile evlenip 3 yıl sonra boşandı. Peki Kaan Yıldırım kaç yaşında, nereli? İşte oyuncunun rol aldığı yapımlar...

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başladı. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı.

2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı.

Kaan Yıldırım son olarak Hekimoğlu dizisinde rol aldı.

2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 2019 yılında boşandılar.

Kaan Yıldırım bir süre önce Hadise ile aşk yaşıyordu. Genç oyuncu Çağla Şıkel, Hande Erçel gibi isimlerle de magazin gündeminde yer alıyor.