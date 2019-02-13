Kader Karakaya kimdir, kaç yaşında nereli? (Kader Karakaya Survivor 2019'dan neden elendi?)

Kader Karakaya Survivor adlı yarışmada Acun Ilıcalı'nın sunduğu programda Survivor Türkiye Takım'ın da yer almaktadır. Bir çok kişi tarafından Google üzerinden araştırılan Kader Karakaya'ın memleketi ve özel hayatına dair tüm cevapları sizler için bu haberimizde derledik. Peki Kader Karakaya kimdir, nerelidir ve asıl mesleği nedir? işte tüm soruların cevapları haberimizde...

KADER KARAKAYA KİMDİR? İŞTE KADER KARAKAYA'NIN BİYOGRAFİSİ

1996 Bursa Osmangazi doğumlu Kader Karakaya, ortaokulda beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilerek atletizme başladı. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. Atletizm branşında üniversitelerarası Türkiye şampiyonasına katıldı. Fenerbahçe Spor Okulları'nda futbol eğitmenliği yapıyor.

Yeni sezonda Türkiye - Yunanistan formatı ile ekrana gelecek Survivor'da heyecan başlıyor. 2 Şubat Cumartesi akşamı Survivor 2019'un startı verilecek. Yarışmanın başlamasına kısa bir süre kala Türk ve Yunan takımı adına adada mücadele edecek birbirinden iddialı yarışmacıların kimler olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

SURVİVOR 2019’DA KİM ELENDİ?



Survivor’ın yeni formatında yapılan konseyde yapılan SMS oylamasıyla haftanın ikinci elenen ismi belli oldu. Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Türk takımı geçtiğimiz günlerde 3 eleme adayı çıkarmıştı. Elenme adaylarından olan Atakan, Okay ve Kader arasından bir isim dün akşam yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti.



Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine veda eden isim en az oyu alarak Kader oldu.