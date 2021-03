08 Mart 2021 Pazartesi 12:31 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 12:31

Usta oyuncusu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde rahatsızlandı. Kalp kriz sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, apar topar hastaneye kaldırıldı. Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rasim Öztekin'in kızı, oyuncu Pelin Öztekin, babasının sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İlk aşkım, Rasoş'um, Babiş'im; dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdehale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor.

Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiyenin her yerinden kan vermek için arayan, bir şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnetarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var.

Çoook seviliyorsun Babiş. Bir an önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfedeceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum."