''Kalbimiz Mehmetçik’le''

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan “Barış Pınarı Harekatı”na destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Fırat’ın doğusundaki terör unsurlarını temizlemek için başlattığı “Barış Pınarı Harekatı”na sanat dünyasından destek mesajları gelmeye devam ediyor. Atv’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”in başarılı sunucusu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, “Kahraman ordumuz yine barış için cephede... Kalbimiz askerlerimizle atıyor. Tek temennimiz saçlarının teline zarar gelmeden görevlerini tamamlayıp sağ salim yurda dönmeleri” dedi. Öte yandan İmirzalıoğlu, “Barış Pınarı Harekatı”na işgal diyenlere de sert tepki gösterdi ve “İşgalci diyenler kendilerinden biliyor İŞİD’i, o yüzden öyle diyorlar. O, onların densizliğidir. Türk ordusu orada barış için, terörü sınırımızdan uzaklaştırmak için var. Onlar kendi yaptıklarını bize yakıştırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.