İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2023 Cuma / 5 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2379
  • EURO
    27,5597
  • ALTIN
    1557.56
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kanserle mücadele eden Özkan Uğur'dan üzen haber: Entübe edildi
Magazin

Kanserle mücadele eden Özkan Uğur'dan üzen haber: Entübe edildi

Lenf kanserini ikinci defa yenen usta müzisyen Özkan Uğur, geçtiğimiz nisan ayında hastalığının nüksettiğini ve akıllı ilaç kullanmaya başladığını açıklamıştı. Üç aydır yoğun bakımda olan MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur entübe edildi.

23 Haziran 2023 Cuma 19:55 - Güncelleme:
Kanserle mücadele eden Özkan Uğur'dan üzen haber: Entübe edildi
ABONE OL

Üç aydır yoğun bakımda olan MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur entübe edildi.

BEYAZ KAN "ÖZKAN UĞUR" İÇİN ARANIYORDU

Son günlerde sanat camiasının sim vermeden paylaştığı, "Beyaz kan arıyoruz" ilanı Uğur için verilmişti.

Aranan kanın ise kısa sürede bulunduğu bildirildi. Sanatçının 8 ay önce yeniden rahatsızlandığı, son 3 aydır da yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Entübe edilen Özkan Uğur'un, vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi.

FUAT GÜNER: BİRAZ OKSİJENSİZ KALMIŞ

MFÖ grubundan Fuat Güner, Uğur'un sağlık durumu hakkında şu bilgileri paylaştı:

Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Şu an tedbir amaçlı yoğun bakımda. Biraz oksijensiz kalmış. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah....

ÖZKAN UĞUR 'TEMPODAN UZAK KALMAM GEREKİYOR' DEMİŞTİ

Hastalığı nükseden Özkan Uğur, daha önce tedavi süreciyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.