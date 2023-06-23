Kanserle mücadele eden Özkan Uğur'dan üzen haber: Entübe edildi

Üç aydır yoğun bakımda olan MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur entübe edildi.

BEYAZ KAN "ÖZKAN UĞUR" İÇİN ARANIYORDU

Son günlerde sanat camiasının sim vermeden paylaştığı, "Beyaz kan arıyoruz" ilanı Uğur için verilmişti.

Aranan kanın ise kısa sürede bulunduğu bildirildi. Sanatçının 8 ay önce yeniden rahatsızlandığı, son 3 aydır da yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Entübe edilen Özkan Uğur'un, vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı belirtildi.

MFÖ grubundan Fuat Güner, Uğur'un sağlık durumu hakkında şu bilgileri paylaştı:

Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri zorlandı. Ciğerlerinden sıvı çekildi. Şu an tedbir amaçlı yoğun bakımda. Biraz oksijensiz kalmış. Tedavisini tamamlayıp yakın zamanda aramıza dönecek inşallah....

ÖZKAN UĞUR 'TEMPODAN UZAK KALMAM GEREKİYOR' DEMİŞTİ

Hastalığı nükseden Özkan Uğur, daha önce tedavi süreciyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle...