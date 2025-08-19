''Kaptan Pengu ve Arkadaşları'' gişede zirveyi bırakmıyor!

TRT Çocuk'un çizgi dizilerinden Kaptan Pengu ve Arkadaşları, TRT ortak yapımı olan 5. filmi "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5" ile beyaz perdede seyircisini bekliyor. İki hatadır vizyonda olan film, gişedeki ikinci haftasında da liderliğini korudu. Toplamda 109 bin 720 kişi tarafından izlenen yapım, dünyaca ünlü güçlü yapımları geride bıraktı. Kaptan Pengu ve Arkadaşları'nın 90 milyon yıllık dostları Yozo ile birlikte unutulmaz bir kurtarma operasyonuna katılmalarını anlatan konu alan film, 8 Ağustos'ta vizyona girmişti.

Filmin konusu:

Kaptan Pengu ve ekibi bu kez 90 milyon yıllık dostları Yozo ile birlikte şehirde unutulmaz bir kurtarma operasyonuna girişiyor. Macera boyunca doğayı tanıyan Yozo, bir bilim insanı olan Profesör Alfa tarafından kaçırılınca olaylar bambaşka bir boyut kazanıyor. Kahramanlarımız hem Yozo'yu kurtarmak hem de doğanın dengesini korumak için büyük bir mücadele veriyor.