Karadeniz fırtınası ekranda esecek... Taşacak Bu Deniz'den ilk kareler geldi

TRT 1'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Taşacak Bu Deniz, dağ ile denizin, hırçın fırtınalar ile insanın, bir aşk hikayesi içindeki "mücadelesini" ve "İki Düşman Ailenin" hikayesini ekranlara taşıyacak.

Diziden yayınlanan ilk kareler, Trabzon'un atmosferini şimdiden hissettirerek büyük bir merak uyandırdı.

Dağ ile denizin, hırçın fırtınalarla insanın, bir aşk hikayesi içindeki "mücadelesi" ve "iki düşman ailenin" hikâyesi anlatılıyor.

Hırçın dalgalarla, dinmez fırtınalarla mücadele etmeye alışmış insanların coğrafyasında, ayakları üzerinde dimdik duran, tüm duygusallığı, dirayeti ve direnci ile bir kadının ve Karadeniz'in fırtınalarıyla yarışan, dalgalarıyla boğuşan "sevdasına" tutkun bir erkeğin hikayesi, güçlü bir senaryo eşliğinde ekranlara geliyor.

Can düşmanı iki ailenin bitmeyen savaşının ortasında kendini bulan bir yabancının gözünden; dağların, denizin ve insan ruhunun iniş çıkışları anlatılıyor.

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin kadrosu ise şu şekilde:

Deniz Baysal (Esme), Ulaş Tuna Astepe (Adil), Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) gibi başarılı isimler yer alıyor.