15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7307
  • 6,4654
  • 239.064
  • 97.547
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MAGAZİN

  1. Haberler
  2. Magazin

Karan anlamı ne demek? Karan ismi ne anlama geliyor?

Ünlü oyuncu çift Fahriye Evcan ve Burak Özçiviti’in yakında doğacak çocuklarının ismini açıklaması takipçileri arasında büyük merak uyandırdı. Ünlü çiftin bebeklerine “Karan” ismini vereceklerini açıklamasının ardından hayranları, “Karan ne demek? Karan isminin anlamı nedir?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte anlamı 4 farklı şekilde tanımlanan Karan isminin detayları…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Karan ne demek? Karan isminin anlamı nedir? Türkiye’nin ünlü çiftlerinden Fahriye Evcan ve Burak Özçiviti’in yakında doğacak çocuklarının ismini açıklaması sosyal medyada büyük ilgi ve merak uyandırdı. Fahriye Evcan’ın oğullarına 'kahraman', 'yiğit', 'temiz', 'sözünün eri' ve 'karanlık' anlamına gelen 'Karan' adını koyacaklarını açıklamasın sonrası takipçileri Karan ismini daha detaylı araştırmaya başladı.  Peki Karan ismi Türkiye’de kaç kişide var? İşte Karan isminin analizi…

 

KARAN ADININ ANLAMI NE?

Karan isminin anlamı, dört farklı şekilde tanımlanmıştır. Temiz, mashum, katkısız. Sözünün Eri; Yiğit. Kahraman, yürekli, karanlık…

TDK’nın ‘Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nde ‘Karan’ın anlamı: Yapışkan ve kokulu yaprağı olan, bodur funda boyunda dikensiz bir bitki. Yaban nanesine benzeyen bir bitki…

KARAN İSMİ TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE VAR?

Karan ismi en çok İstanbul ilinde (111 kişide) , en az Amasya, Artvin, Bilecik, Bitlis, Bolu, Elazığ illerinde (1 kişide) var.

KARAN İSMİNİN ANALİZİ

Karan’ı oluşturan harfleri numerolojik analiz kurallarına göre topladığımızda ilk olarak 18 sayısını elde ettik. Ardından 18 sayısını oluşturan 1 ve 8 sayılarını topladık ve 9 sayısına ulaştık. İfade sayısı olarak 9’un özellikleri şu şekilde:

Yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.

Pozitif tarafları: Yardımsever.

Negatif tarafları: Bazı durumlarda bencil olabilir.

CHP sandık müşahidi PKK’lı çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diriliş Ertuğrul 144. Bölümünde çarpıcı detay!

Diriliş Ertuğrul 144. Bölümünde çarpıcı detay!

Flaş gelişme! 221 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Flaş gelişme! 221 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Eski ataşeye FETÖ'den hapis cezası

Eski ataşeye FETÖ'den hapis cezası

AND Pastel’de 0.59 Faiz Oranı

AND Pastel’de 0.59 Faiz Oranı

7 yıl sonra böyle gözaltına alındı, Rusya tepki gösterdi

7 yıl sonra böyle gözaltına alındı, Rusya tepki gösterdi

Dışişleri'nden Macron'a yanıt: Gereken cevap verilecektir

Dışişleri'nden Macron'a yanıt: Gereken cevap verilecektir

Saadet Partisi'ne haciz şoku! Genel merkez tahliye ediliyor

Saadet Partisi'ne haciz şoku! Genel merkez tahliye ediliyor

Nostradamus'tan korkutan 2019 kehanetleri!

Nostradamus'tan korkutan 2019 kehanetleri!
 

POPÜLER HABERLER

Tekerlekli sandalye ile TIR´ın arkasına takıldı

Tekerlekli sandalye ile TIR´ın arkasına takıldı

Türkiye'den yeni S-400 hamlesi

Türkiye'den yeni S-400 hamlesi

F-35 mi? Su-57 mi? İşte dünyanın en gelişmiş savaş uçakları

F-35 mi? Su-57 mi? İşte dünyanın en gelişmiş savaş uçakları

Ankara'da zehirlenen köpeklerden 7'si hayata tutundu

Ankara'da zehirlenen köpeklerden 7'si hayata tutundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA