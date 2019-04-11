Karan anlamı ne demek? Karan ismi ne anlama geliyor?

Karan ne demek? Karan isminin anlamı nedir? Türkiye’nin ünlü çiftlerinden Fahriye Evcan ve Burak Özçiviti’in yakında doğacak çocuklarının ismini açıklaması sosyal medyada büyük ilgi ve merak uyandırdı. Fahriye Evcan’ın oğullarına 'kahraman', 'yiğit', 'temiz', 'sözünün eri' ve 'karanlık' anlamına gelen 'Karan' adını koyacaklarını açıklamasın sonrası takipçileri Karan ismini daha detaylı araştırmaya başladı. Peki Karan ismi Türkiye’de kaç kişide var? İşte Karan isminin analizi…

KARAN ADININ ANLAMI NE?

Karan isminin anlamı, dört farklı şekilde tanımlanmıştır. Temiz, mashum, katkısız. Sözünün Eri; Yiğit. Kahraman, yürekli, karanlık…

TDK’nın ‘Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nde ‘Karan’ın anlamı: Yapışkan ve kokulu yaprağı olan, bodur funda boyunda dikensiz bir bitki. Yaban nanesine benzeyen bir bitki…

KARAN İSMİ TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE VAR?

Karan ismi en çok İstanbul ilinde (111 kişide) , en az Amasya, Artvin, Bilecik, Bitlis, Bolu, Elazığ illerinde (1 kişide) var.

KARAN İSMİNİN ANALİZİ

Karan’ı oluşturan harfleri numerolojik analiz kurallarına göre topladığımızda ilk olarak 18 sayısını elde ettik. Ardından 18 sayısını oluşturan 1 ve 8 sayılarını topladık ve 9 sayısına ulaştık. İfade sayısı olarak 9’un özellikleri şu şekilde:

Yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.

Pozitif tarafları: Yardımsever.

Negatif tarafları: Bazı durumlarda bencil olabilir.