TRT Tabii'de yayınlanacak olan Kardan Aydınlık dizisinin çekimleri tamamlandı. Dizinin oyuncu kadrosunda; Ali İpin, Hazım Körmükçü, Eslem Akar, Furkan Kalabalık, Recep Usta, Ahmet Varlı ve Deniz Hamzaoğlu yer alıyor.

Yapımda Mahmut Celalettin Ökten rolünü canlandıran usta oyuncu Ali İpin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalettin Ökten ismini bildiğini ama tam anlamıyla tanımadığını belirterek, "Teklif geldiğinde senaryoyu okudum ve çok etkilendim. Ondan sonra daha derinlemesine birtakım araştırmalara girdim. Çekimler başladığında, senaryo ile gelen birtakım verilerle daha fazla araştırma yapma şansına sahip olup, bu karakteri gerçekten çok benimsedim." dedi.

Yakın tarihe her zaman ilgili olduğuna dikkati çeken İpin, yaşamış karakterleri canlandırmayı çok sevdiğini dile getirdi. İpin, dizide Ökten'e oldukça benzemeye çalıştığını vurgulayarak, çok fazla ortak yönlerinin olduğunu sözlerine ekledi.

"İyi ve ahlaklı insan olmanın arayışları içerisindeyiz"

Oyuncu Hazım Körmükçü, dizide Milli Eğitim Başmüfettişi Necdet Korbay karakterini canlandırdığını aktararak, dönem projesinde rol almanın hem güzel hem de yorucu olduğunu söyledi.

Körmükçü, insanoğlunun inançlarını hayata geçirme arzusunun anlatıldığı bir hikayenin seyirciye sunulacağına işaret ederek, "Necdet Korbay karakteri dizide oğluyla çatışıyor. Baba-oğul arasındaki dengeler bozuluyor ve ister istemez bu senaryonun geneline yayılıyor. Sonuç itibarıyla iyi ve ahlaklı insan olma arayışı içerisindeyiz." diye konuştu.

"Büyük bir sorumluluk ve tabii ki çok kutsal bir görev. Dedem Hazım Körmükçü'nün hem ismini hem soyadını taşımak hem de aynı mesleği yapmak çok güzel ve bir o kadar da sorumluluk isteyen bir şey. Mesleğin tabii güzel yanları bunlar. Sorumluluklardan dolayı, yaptığınız işte kötü olma ihtimaliniz yok. Ben ekip ruhuyla çalışan bir kişiyimdir, son oyuncuyumdur. Çünkü çocukluğumdan beri ilk konservatuvar yıllarım ailemdir."