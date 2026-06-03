Genç rap şarkıcısı Aishe olarak tanınan Tuğçe Ayşe Güler, hastanede tedavi gördüğü süreçte hayatını kaybetti. Ailesi, Güler'in ölümünde hastane ihmali olduğunu öne sürerek yaşananlara tepki gösterdi. Özellikle vaskülit teşhisi ve tedavi sürecindeki aksaklıklar dikkat çekti.

"Aishe" sahne adıyla bilinen rap şarkıcısı Tuğçe Ayşe Güler hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gördüğü belirlenen genç rapçinin kardeşi, ablasının ölümünde ihmal olduğunu öne sürdü.

Güler'in kardeşi sosyal medya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ablam kulak enfeksiyonu geçirdi, ardından yüz felci yaşadı. Ameliyat oldu, durumu iyiydi ve taburcu edilerek eve gönderildi. Ancak bu süreçte uygulanan kortizon tedavisi vasküliti tetikledi. Tekrar ameliyata alındı ve maalesef kalbi durdu. Kortizonu bir anda bıraktırdıkları için vasküliti tetiklendi. Acile gittik ama 'yan etki' diyerek geri gönderdiler. Tekrar fenalaşınca yatışını yaptılar fakat 4 gün boyunca teşhis koyamadılar. 'Behçet hastalığı olabilir' dememe rağmen bir hafta bizi oyaladılar. Ablam göz göre ihmalle vefat etti.