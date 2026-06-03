İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2026 Çarşamba / 18 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9618
  • EURO
    53,4528
  • ALTIN
    6599.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kardeşi konuştu! Rapçi Aishe'nin ölümünde vahim iddia
Magazin

Kardeşi konuştu! Rapçi Aishe'nin ölümünde vahim iddia

Genç rapçi 'Aishe' Tuğçe Ayşe Güler hastanede tedavi gördüğü süreçte hayatını kaybetti. Ailesi ihmal iddiasında bulundu.

HABER MERKEZİ3 Haziran 2026 Çarşamba 08:29 - Güncelleme:
Kardeşi konuştu! Rapçi Aishe'nin ölümünde vahim iddia
ABONE OL

Genç rap şarkıcısı Aishe olarak tanınan Tuğçe Ayşe Güler, hastanede tedavi gördüğü süreçte hayatını kaybetti. Ailesi, Güler'in ölümünde hastane ihmali olduğunu öne sürerek yaşananlara tepki gösterdi. Özellikle vaskülit teşhisi ve tedavi sürecindeki aksaklıklar dikkat çekti.

"Aishe" sahne adıyla bilinen rap şarkıcısı Tuğçe Ayşe Güler hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gördüğü belirlenen genç rapçinin kardeşi, ablasının ölümünde ihmal olduğunu öne sürdü.

Güler'in kardeşi sosyal medya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ablam kulak enfeksiyonu geçirdi, ardından yüz felci yaşadı. Ameliyat oldu, durumu iyiydi ve taburcu edilerek eve gönderildi. Ancak bu süreçte uygulanan kortizon tedavisi vasküliti tetikledi. Tekrar ameliyata alındı ve maalesef kalbi durdu. Kortizonu bir anda bıraktırdıkları için vasküliti tetiklendi. Acile gittik ama 'yan etki' diyerek geri gönderdiler. Tekrar fenalaşınca yatışını yaptılar fakat 4 gün boyunca teşhis koyamadılar. 'Behçet hastalığı olabilir' dememe rağmen bir hafta bizi oyaladılar. Ablam göz göre ihmalle vefat etti.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'deki rüşvet boşanma davasında ifşa oldu! Çeşme'de milyonluk imar rantı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.