11 Nisan 2021 Pazar 15:44 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 15:44

Kardeşlerim dizisinin Ayşe'si Çağla Şimşek hakkında araştırmalar hız kazandı. Kardeşlerim Ayşe kimdir? Küçük Gelin dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, Kardeşlerim dizisine transfer oldu. Çağla Şimşek, daha önce birçok dizi ve filmde rol almıştır. Elveda Derken dizisinde çocuk karakter Naz olarak tanınmıştır. Peki Kardeşlerim dizisinin Ayşe'si Çağla Şimşek hangi dizilerde oynadı? İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler...

Çağla Şimşek, Cumartesi akşamları Atv'de izleyicisiyle buluşan Kardeşlerim dizisinin kadrosuna dahil oldu.

ÇAĞLA ŞİMŞEK KİMDİR?

2002 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çağla Şimşek, aslen Samsunludur. 3 yaşından itibaren çeşitli reklam filmleri ve dizilerde rol alan Şimşek, Osman Yağmurdereli tarafından keşfedilmiştir.

Çocukken annesiyle doktora giderken yolda yapımcı Osman Yağmurdereli'nin dikkatini çekmiş ve teklifi değerlendiren annesinin dizi setine gitmesi sonrasında oyunculuk kariyeri başlamıştır.

Küçük yaşlardan itibaren ekranlarda ama kamera karşısına ilk kez Elveda Derken isimli dizi ile geçti.

Dizide canlandırdığı Naz karakteri ile beğenilen oyuncu ardından çeşitli dizi ve reklam filmlerinde yer aldı. Daha sonra ise Kayıp Prenses isimli dizide Duru karakterini canlandırdı. Dizinin başrollerinde Yıldız Çağrı Atiksoy, Sinan Sümer bulunuyordu.

Daha sonra Kırmızı Işık, Kayıp Prenses ve Cuma'ya Kalsa dizilerinde rol alan Şimşek, 2011 yılında 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide Lavin karakterini oynamış ve 2013 yılında 'Küçük Gelin' dizisinde Zehra rolüyle adını geniş kitlelere duyurmuştur.

19 yaşında olan Çağla Şimşek, 1.60 cm boyunda, 50 kilo ve başak burcudur.

ÇAĞLA ŞİMŞEK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2007 - Elveda Derken (Naz)

2008 - Kırmızı Işık (Merve)

2008-2009 - Kayıp Prenses (Duru)

2010 - Cuma'ya Kalsa (Çağla)

2011 - Hayat Devam Ediyor (Lavin Bakırcı)

2013-2015 - Küçük Gelin (Zehra Kara/Kirman)

2017-2018 - Elif (Reyhan)

ÇAĞLA ŞİMŞEK FİLMLERİ

2010 - Nisvan: Tarihe Adını Yazdıran Kadınlar (Fatma Aliye Hanım'ın Küçüklüğü)

2010 - Vay Arkadaş

2014 - Çeşme (Fatma)