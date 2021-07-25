Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker, Anıl Güler ile evlendi

25 Temmuz 2021 Pazar 16:35 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 16:35

Oyuncu Gözde Türker, nişanlısı Anıl Güler ile akşam saatlerinde evlendi.Çiftin düğününe çok sayıda davetli katıldı. Gözde Türker, Atv'de yayımlanan "Kardeşlerim" dizisinde Harika karakterini canlandırıyor.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Anıl Güler ile nişanlanan Gözde Türker, evliliğin uzun süredir gündemlerinde olduğundan ancak pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kaldıklarından bahsetmişti. Anıl Güler ve Gözde Türker çifti, arkadaşlarının da katıldığı bir düğünle dünyaevine girdi.

Atv'de cumartesi akşamları yayınlanan ve başrolünde Halit Özgür Sarı ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı Kardeşlerim dizisinde Harika karakterini canlandıran oyuncu Gözde Türker, dün akşam evlendi. Düğüne dizideki rol arkadaşları da katıldı.

Anıl Güler ile evlenen genç oyuncu, düğününü pandemi kurallarına bağlı kalarak geçirdi. Düğüne dizinin oyuncuları arasında da yer alan genç isimler Lizge Cömert ve Lilya İrem Salman da katıldı.

Çift dün akşam saatlerinde dünyaevine girdi. 25 yaşındaki genç oyuncu Gözde Türker ile Anıl Güler'e, sosyal medyada takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.