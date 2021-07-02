2 Temmuz 2021 Cuma 10:06 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 10:06

Kartal Tibet öldü mü? sorusu, sabah saatlerinde magazin gündemine düşen acı haber sonrası gündeme oturdu. 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulunmuş olan Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Peki Kartal Tibet neden öldü? İşte sanat camiasını yasa boğan haberin detayları.

KARTAL TİBET ÖLDÜ MÜ?

Kartal Tibet, vefat etti. Türk sinemasına büyük emek veren Kartal Tibet, "Tarkan" karakteri ile bütünleşmişti.

Oyuncu Civan Canova, Instagram hesabı üzerinden "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim." notuyla Tibet'in vefatını duyurdu.

KARTAL TİBET NEDEN ÖLDÜ?

Kartal Tibet'in yaşamı vefat etmesiyle bir kez daha gündeme geldi. Oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet'in ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, ünlüler de Twitter'dan taziye mesajlarını paylaştı.

KARTAL TİBET KİMDİR?

Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Oynadığı ve yönettiği filmleri Yeşilçam'ın klasikleri arasına giren usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı.

"Karaoğlan" filmiyle sinemaya adım atan Kartal Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ın sinema versiyonlarında, "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerdeki rol aldığı karakterlerle beğeniyle izlendi.

İlk kez 1977'de "Tosun Paşa" filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetti.

Yeşilçam'a 200'e yakın filmle katkıda bulunan ve birçok ödüle değer görülen Tibet, el attığı tüm yapımlarda başarıya ulaştı. Tibet, son olarak 2006'da "Dünya'yı Kurtaran Adamın Oğlu" ve "Amerikalılar Karadeniz'de 2" adlı filmlerin yönetmenliğini üstlenmişti.