27 Eylül 2025 Cumartesi
Magazin

Kasabada fırtına öncesi sessizlik… Gönül Dağı'nda neler olacak?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 186. bölümüyle 27 Eylül Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Anadolu bozkırının sıcacık hikâyelerini ekrana taşıyan yapımda, bu hafta amcaoğulları yeni icatlarının peşine düşerken, Selma'nın Leyla hakkındaki şüpheleri, Kadir'in iş arayışı ve Veysel'in karşılaştığı sürpriz olaylar dikkat çekecek.

Haber Merkezi27 Eylül 2025 Cumartesi 07:41 - Güncelleme:
Kasabada fırtına öncesi sessizlik… Gönül Dağı'nda neler olacak?
TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi 186. Bölümü ile 27 Eylül Cumartesi akşamı ekrana gelecek.

Yaptıkları icatlarla kasaba halkının ilgi odağı olan Taner ve Veysel ile Gedelli'nin yeni eğlenceli siması teyze oğlu Kadir'in, Süleyman'ın çocuklarıyla girdikleri çatışmalar ve Anadolu bozkırında yaşanan sımsıcak aile hikayeleri beğeniyle izleniyor.

Gönül Dağı'nın yeni bölüm özeti ise şöyle:

"Amcaoğulları, yelek üretimi için çalışırken, Selma, Leyla'nın hareketlerinden şüphelenmeye başlar. Leyla'nın gerçek yüzü ortaya çıkacak mı?

Kadir iş bulmaya çalışır ve Rıfat'ın yardımıyla Hacer'in yanında çalışmaya başlar. Kadir iş yaparken başına neler gelecek? Selma, Taner'le birlikte vakit geçirmek için bir plan yapar. Romantik gecede beklenmedik misafirle neler yaşanacak?

Veysel, çocuklarıyla vakit geçirmek için dışarı çıkar. Dönüş yolunda yaralı biriyle karşılaşır. Veysel kime yardım edecek? Cemile'nin tahlil sonuçları gelir. Kenan, sonuçlar hakkında ne söyleyecek?"

Berk Atan, Semih Ertürk ve Erdal Özyağcılar'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Aslıhan Kapanşahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Arya Hira Kılıç, Ömer Batu Dağlı rol alıyor.

