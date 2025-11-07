İSTANBUL 20°C / 13°C
7 Kasım 2025 Cuma
  • Kaya ailesinde acı ve umut yan yana... Gönül Dağı'nda yeni bir hayat başlıyor
Magazin

Kaya ailesinde acı ve umut yan yana... Gönül Dağı'nda yeni bir hayat başlıyor

Gönül Dağı, 192. bölümüyle 8 Kasım Cumartesi akşamı izleyicinin karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Kaya Ailesi, Süleyman'ın vefatının ardından sarsılırken, kayıp kardeşler Çetin ve Taylan'dan gelecek haber umutla bekleniyor. Kasabada seçim heyecanı sürerken, Asuman'ın doğum sancılarıyla birlikte hem aile hem de kasaba halkı için duygusal anlar yaşanacak.

7 Kasım 2025 Cuma 12:01
Kaya ailesinde acı ve umut yan yana... Gönül Dağı'nda yeni bir hayat başlıyor
ABONE OL

Gönül Dağı'nın yüz doksan ikinci bölümü, 8 Kasım Cumartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

Süleyman'ın vefatının ardından Kaya Ailesi toparlanmaya çalışır. Çetin ve Taylan'dan uzun zamandır haber alınamamaktadır. Babalarını kaybeden iki kardeş bulunabilecek midir?

Taylan'a babasından bir mektup gelmiştir. Amcaoğulları bu mektubu Taylan'a ulaştırabilecek midir?

Asuman'ın bebeğinin doğmasına sayılı gün kalmıştır. Selma ve Cemile, eltilerinin başından bir an bile ayrılmazlar. Asuman, eşi gelecek diye heyecan içindedir. Doğum sırasında neler yaşanacaktır?

Kasabada belediye başkanlığı seçimleri yapılmaktadır. Kasabalı, Kazım'ın başkan seçilmemesi için plan yapmaya karar verir. Seçimi kim kazanacaktır?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Erdal Özyağcılar'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Yavuz Sepetçi, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Ege Aydan, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Bülent Şakrak, Emrah Kaman, Sercan Badur, Gökçe Akyıldız, Feyza Işık, Burak Can, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli, Sait Seçkin, Burak Haktanır, Sercan İnceer, Hacı Konuk, Aslıhan Kapanşahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Öznur Yağcı, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Arya Hira Kılıç, Ömer Batu Dağlı rol alıyor.

