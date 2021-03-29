Kayahan, doğum gününde anılıyor! Kayahan kimdir, ne zaman öldü?

29 Mart 2021 Pazartesi 13:13 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 13:13

Kayahan kimdir, ne zaman öldü? soruları, sanatçının doğum gününde yeniden gündeme geldi. Türk Pop müziğine sayısız eser kazandıran Kayahan, 66 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bundan 6 yıl önce doğum gününden beş gün sonra vefat eden Kayahan, ardında "Seni Seviyorum, Mor Menekşe, Bir Aşk Hikayesi, Esmer Günler, Odalarda Işıksızım" gibi sayısız eser bıraktı. İşte Kayahan'ın hayatı, hastalığı ve ölümü hakkında merak edilenler...

KAYAHAN KİMDİR?

Kayahan Açar, 29 Mart 1949 yılında İzmir'de doğdu. Türk pop şarkıcısı, besteci ve söz yazarı.

Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçirdi. Daha sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'dan sonra uzun süre Balıkesir-Gömeç'teki İnta Sevgi Köyü'nde Geceler Caddesi ve Mavilim Caddesi'nin kesiştiği Hülyam Çıkmazı'nda yaşadı. Bu köydeki bütün cadde ve sokaklar, Kayahan'ın şarkılarının isimlerinden oluşmaktadır.

Şimdiye kadar üç kırkbeşlik, bir uzunçalar (longplay), onbir kaset ve CD'si müzik arşivlerindeki yerini aldı. İlk olarak Nilüfer'e verdiği güzel şarkılarla ismini duyurmaya başladı. Nilüfer'in de yorumladığı "Geceler", "Kar Taneleri", "Esmer Günler" gibi şarkılar klasik haline geldi.

MÜZİK KARİYERİ

Kayahan, 1971 yılında ilk 45'liği "Yosun Gözlü Sevgilim / Bir Mektubun Var"ı çıkararak müzik dünyasına adım attı. Norayr Demirci ve Süheyl Denizci ile çalıştığı bu plak tutmayınca profesyonel müzik kariyerine bir süre ara verdi.

1978'de Türkiye Eurovision elemeleri için "İstanbul Hatırası" şarkısını besteledi ancak şarkı Eurovision için yeterli bulunmayarak elemelere kalan beş şarkı arasına giremedi. Buna rağmen bu şarkı ve "Neden Olmasın?" aynı yıl 45'lik olarak yayınlandı ve iki şarkı da Kayahan'ın ilk ses getiren şarkıları oldu.

1986'da TRT'de "Cumartesiden Cumartesiye" adlı bir çocuk programında şarkı söyleyen Kayahan, bir yıl sonra bu şarkılardan oluşan Merhaba Çocuklar albümünü yayınladı.

SOLO ALBÜMLERİ

"Kar Taneleri", "Yağmur", "Acıkmışım Sevgine", "Alınma Ağlıyorsam", "Geceler", "Hep Karanlık", "Esmer Günler", "Seni Seviyorum", "Mor Menekşe", "Sokak Kedisi", "Yoksun Sen" gibi şarkıların bazılarını 1988 yılında yayınlanan Benim Şarkılarım ve 1990'da yayınlanan Benim Şarkılarım 2 albümlerinde tekrar yorumlamıştır.

Eurovision merakı devam eden Kayahan, 1988 Eurovision elemelerine genç müzisyenlerden oluşan "3. Nesil" adlı bir grupla katıldı. Bu grupta uzun yıllar beraber çalışacağı İskender Paydaş'ın yanı sıra Mirkelam da vardı. Bu deneme başarısız olsa da Kayahan ve 3. Nesil şansını 1989'da da denedi.

Bu sefer grupta Paydaş ve Mirkelam'ın yanında Cenk Eroğlu ve Hakan Kurşun, geri vokalde ise Demet Sağıroğlu vardı. Elemelerde söyledikleri "Ve Melankoli" az farklı ikinci olup Eurovision'a katılamasa da büyük sükse yaptı.

1990'da ise Kayahan, İskender Paydaş, Demet ve Aydın Karabulut ile beraber "Gözlerinin Hapsindeyim" şarkısı ile elemerde birinci oldu.

Zagreb'de düzenlenen 1990 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 21 puan alan Kayahan 17. oldu.

1991'de çıkarttığı Yemin Ettim adlı albümüyle satış rekoru kıran Kayahan, "Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz" sloganıyla tanındı. Bundan 1 yıl sonra "Odalarda Işıksızım" albümünü çıkardı.

Çıkış parçası "Ben Anadolu Çocuğuyum" da kültürel erozyon karşısındaki tepkisini dile getirdi. "Allah'ım Neydi Günahım" ise pek çok sanatçı tarafından icra edilerek büyük başarı sağladı.

Kayahan, ertesi yıl Emrin Olur adlı çalışmasını çıkardı. Albümün mutfağında önceki çalışmalarındaki isimler yer almakla birlikte düzenlemeleri Tamer Çıray ve kendisi yaptı. Bu albümde yer alan "Şampiyon" şarkısı aynı yıl Kayahan'ın tuttuğı takım olan Galatasaray'ın şampiyonluğu için yeniden yorumlandı ve "Cimbom Şampiyon" adıyla single olarak yayınlandı.

KANSERE YAKALANDI!

İlk kez 1990 yılında yumuşak doku kanserine yakalanan Kayahan, 2005 yılında 2. kez aynı kansere yakalandı, 2014 yılında 3. kez rahatsızlığı tekrar eden Kayahan, kanser tedavisi görmekteydi.

Kanser teşhisiyle 1990 yılında karşılaştığında "Yemin Ettim" şarkısını yazdığını belirterek, "Yaşanacak günümüz varmış. Ölüm bir ceza değildir, ben öyle düşünüyorum. Devlet hastanesine gittim, Çapa'da tedavi oldum. Söylediklerine göre 6 ay ömrüm kalmıştı. Şu anda onların verdiği sürenin üstünden 21 sene geçti. 10 sene önce tekrar etti, yine tedavi gördüm." demişti.

ÖLÜMÜ

Bir süredir hastanede tedavi gören Kayahan, hastalığının ilerlemesi sonucunda oluşan solunum yetmezliği ve bununla beraber gelişen 2 kere yendiği fakat tekrar nükseden yumuşak doku kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Hastalığından sonra 25 yıl daha yaşayan Kayahan, 2015 yılında vefat etmiştir.

Cenazesi Teşvikiye Camii'nden kaldırılarak vasiyetince Kanlıca, Beykoz'daki Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedildi.

EVLİLİKLERİ

1. evliliği: 1973'te Nur Hanım'la evlendi, 18 yıl süren evlilikten sonra 1991'de boşandı. Kayahan'ın ilk evliliğinden Beste adında bir kızı var.

2. evliliği: 1992'de Lale Yılmaz ile Turgut Özal ve Semra Özal şahitliğinde evlendi, Temmuz 1993'te boşandı.

3. evliliği: 1999 yılında İpek Açar ile evlendi. Kayahan'nın bu evliliğinden Aslı Gönül adında bir çocuğu var.