Kayahan'ın hayatı 'Portreler' belgeselinde seyircisiyle buluşacak!

Usta sanatçı Kayahan'ın hayatı, TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan belgeselde seyirciyle buluşacak. Portreler "Kayahan" belgeseli, sanatçının vefatının 10. yılında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

İbrahim Tatlıses, Muazzez Abacı gibi birçok isim tarafından besteleri yorumlanan usta sanatçının sanat hayatını anlatan belgesel, 3 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek.

1970'li yıllardan günümüze TRT'nin arşivinden klip, konser ve röportajlara yer verilen ve 30'un üzerinde Kayahan eserinin bulunduğu belgeselde; sanatçının Türk müzik dünyasındaki önemi vurgulanacak.

Kendi hayat hikâyesinin Kayahan'ın yine kendi anlatımlarıyla aktarılacağı belgeselde, büyük ustanın sanata ve dünyaya bakışı, beste ve bestecinin önemi, telif hakları konusu gibi alt başlıklar da yer alacak.