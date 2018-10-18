Müge Anlı 18 Ekim Atv canlı izle Murat Tekin öldürüldü mü Kayıp Murat Tekin kimdir son dakika nerede

Kayıp Murat Tekin ile ilgili son gelişmeler Müge Anlı İle Tatlı Sert'te gündeme geldi. Müge Anlı son dakika 18 Ekim Atv canlı izleme linki erişime açıldı. Murat Tekin kimdir nerede? Murat Tekin kaçırıldı mı? Murat Tekin öldürüldü mü? Murat Tekin bulundu mu? soruların yanıtları Müge Anlı'da bugün sorgulanan konular arasında. Her bölümü ekranlara damga vuran program reyting yarışında da birçok yapımı geride bırakan Müge Anlı büyük beğeni topluyor. Ekranları başında olmayanlar canlı izlemek için araştırıyor. Hafta içi her gün yayınlanan program birçok olayın çözülmesine yardımcı oluyor. Son günlerde ise Murat Tekin olayı gündemde yer alıyor. Erkek sevgilisi ortaya çıktı. Müge Anlı'da neler olduğu ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlısert gündüz kuşağının vazgeçilmez programları arasında yer alıyor. Murat Tekin'in erkek sevgilisi programa çıktı. Müge Anlı'da yaşanan olaylar neler olduğu ise merak konusu. 18 Ekim Perşembe Müge Anlı canlı izlemek için detaylar star.com.tr'de.

MURAT TEKİN NEREDE?

Murat'ın eşi Sakine hanım, "Kocamın farklı eğilimleri varmış. Ben gözümle görmedim ama bir kaç arkadaşından duydum. Daha sonra kızım, eşimin sosyal medya hesabından Engin Elekçi diye biriyle mesajlarını buldu." dedi. Sakine hanım sözlerine şöyle devam etti;

"Ailece gidip geldiğimiz eşimin arkadaşı Ergünler vardı. Bu iddiaları Ergün anlatmıştı bana. Murat ise bana Ergün'ün söylediklerini yalanlamıştı. Bir ara eşimle Ergün Kuşadası'na gittiler. O zaman araları bozulmuş. Ondan sonra ben Ergün'ün eşiyle görüşüyordum ama onlar birbiriyle görüşmüyorlardı."



Ardından canlı yayına bağlanan Ergün bey ise "Arkadaşımın özel hayatını herkes biliyordu. Benden öğrenmediler. Abileri de Murat'ın ne işler karıştırdığını biliyor." dedi.





"SAKİNE HANIMI 'MUAZZEZ' OLARAK BİLİYORDUK"



Daha sonra telefonla yayına bağlayan ve Murat'ın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi, Murat'ın eşi Sakine hanımın her şeyi bildiğini ileri sürdü. "Sakine hanımın ismini biz Muazzez olarak biliyorduk." diyen Murat'ın arkadaşı sözlerine şöyle devam etti;



"Murat evini terk edecek birisi değildi. Ben ağzımı açarsam ortalık çok karışacak. Rasim abi Sakine hanımın ne olduğunu çok iyi biliyor. Murat'ın kaybolmasının nedeni Sakine'yle alakalı bir durum. Murat, ablası öldükten sonra bunalıma girdi. Siz Ergün'ün eşini de Sakine hanımla annesini de iyi araştırın."



Murat Tekin'in kaçırılması olayının sır perdesi hala aralanamamışken Müge Anlı, bugünkü programda Tekin'in erkek sevgilisi Engin Elekçi'yi yayına çıkardı. Konuşma engeli olan Elekçi, annesi vasıtasıyla soruları yanıtladı. Uzun zamandır Murat'ı görmediğini belirten Elekçi, canlı yayında şunları dile getirdi;



"Murat'ı en son 9 ay önce çarşıda bir parkta içerken gördüm. Kusuyordu. Ben de başına su döktüm. Murat o sırada beni sevdiğini söyledi."



Engin Elekçi'nin bu iddiaları karşısında Sakine Hanım, eşinin asla dışarıda içki içmediğini arada sırada evde içtiğini söyledi.



MÜGE ANLI



Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.



Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.[5] Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.



ATV



Genç kuşağın çocukluk çağından beri gayet iyi bildiği, Türkiye’nin önde gelen kanallarından olan ATV, 12 Temmuz 1993 yılında test yayınına başlayarak kurulmuştur. Kanal, normal yayın hayatına ise birkaç ay sonra; 9 Eylül 1993 yılında başlamıştır. ATV’nin kurucusu Dinç Bilgin olsa da; günümüze gelinceye kadar sık sık el değiştirmiş ve çeşitli değişikliklere uğramıştır.





Aslına bakarsak; en başta ATV’nin kuruluşuna öncü olan üç grup vardı. Dinç Bilgin (Bilgin Grubu), Hüznü Özyeğin (Fiba) ve Mehmet Emin Karamehmet (Çukurova Grubu).. Bu üç oluşumun meydana getirdiği Satel adlı şirket ile ATV’nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Fakat daha sonra Özyeğin; hisselerini iki ortağa devrederek ATV’den ayrıldı. Çünkü tüm zamanını ve enerjisini Finansbank’ın büyümesine vermek istiyordu. Böylece Satel grubunu Bilgin ve Çukurova olmak üzere iki grup yönetmeye başladı. İlerleyen zamanda bu iki grup arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar sonucunda Dinç Bilgin bir şekilde ATV’de kontrolü eline aldı, tüm isim haklarını Merkez Yayıncılık’a devretti ve kanal bu şekilde yayın hayatına devam etti.



2002 yılında ise kanal Ciner Grubu’na devredilmiş ve yayın hayatına bu şekilde devam etmiştir. 2007 yılında da Çalık Holding’in şirketlerinden biri olan Turkuvaz AŞ’ye satılmıştır. Sabah gazetesi ile sürekli aynı kaderi paylaşan ATV’nin bu gazeteyle aynı sahipleri olduğunu zaten hepimiz biliyoruz.



Diziler dışında ATV; “Kim Milyoner Olmak İster?”, “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, “Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru” gibi programlarla da izleyicisine hizmet etmiştir. Ayrıca son birkaç yıldır Ramazan ayında Nihar Hatipoğlu’nun iftar ve sahur programlarının yayınlanmasıyla da kanal değerini ve izlenme oranını epey arttırmıştır..:)



Yeni dizilerden ve programlardan arta kalan vakitlerde ise Adanalı, Alemin Kralı, Yahşi Cazibe ve Bugünün Saraylısı adlı dizilerin tekrar bölümleri yayınlanmaktadır.



Yayına başlamasından günümze kadar ATV’de toplam 270 cıvarında dizi yayınlanmıştır. (Bitirilen ve yarım kalanlar beraber) . 70’ten fazla da yarışma ve komedi programı da bu kanalda emek vermiştir.



2015 yılına geldiğimizde ATV; Turkuvaz Medya Grubu’nun himayesinde Türkiye, Azerbaycan, Avustralya, Romanya, ABD ve birçok Avrupa bölgesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Genel merkezi Beşiktaş’tadır. ATV Avrupa, a Haber, a Spor, Minika çocuk, Minika Go gibi kanallarla farklı kitlelere hitaben de yayın yapmaktadır.



ATV frekansı:



–Türksat 4A: 12054 H 27500 5/6 (SD/HD)



–DFH network: 1. Kanal



–Türksat TKGS: 2. Kanal (HD), 670. Kanal (SD)



–D-Smart: 25. Kanal (SD/HD)



–Digitürk: 25. Kanal (SD), 325. Kanal (HD)



–Filbox: 12054 H 27500 5/6 (SD/HD)



–Kablo TV: S 7 (SD)



Kaliteli çizgisinden ödün vermeyen ATV'nin amacı sansasyonel değil, kalıcı ve nitelikli reyting olmuştur. 10 bin metrekarelik kapalı alanıyla Avrupa'nın sayılı büyük stüdyolarından birine sahip olan ATV, nitelikli kadroları, başarılı yönetimi, yaratıcılığı, çağdaş, batıya dönük yüzü, kalitesi, değişmeyen felsefesi, yüksek izlenme ve reklam taşıma kapasitesi ile sektörün lideri konumundadır.



ATV Televizyonu, karasal vericiler, Kablolu TV ve digital platformlar vasıtası ile Türkiye nüfusunun %99'una, doğrudan uydu yayınları ve antenler yardımıyla da tüm Avrupa'ya, Kuzey Afrika'ya, Avustralya'ya, Amerika'ya ve Türki Cumhuriyetleri'ne erişim sağlamaktadır.



Merkez ATV, faaliyetlerini İstanbul Balmumcu'daki tesislerinden ve yatırımına 2003 yılının başında başlayıp tamamladığı İstanbul Sefaköy'de yer alan ve en büyüğü 1.720 metrekare olan toplam 12 stüdyonun, kontrol odalarının ve çalışma ofislerinin de yer aldığı medya kompleksinde yürütmektedir.



Merkez ATV sahibi olduğu Radio City markası ile yayıncılık yapan radyo kanalının faaliyetlerini de yürütmektedir.



Teledünya: 7. Kanal (SD), 24. Kanal (SD)



Merkez ATV, Merkez Yayın Holding A.Ş. tarafından görsel medya sektöründe faaliyet göstermek amacıyla 2002 yılında kurulmuştur. Şirketin sermayesinin tamamı kurucu şirkete aittir.



ATV televizyonu, ülkemizde sürdürmüş olduğu seviyeli, ilkeli, tarafsız, saygılı ve tüm aile bireylerini hedef alan yayıncılık politikası ile en çok izlenen TV kanalı olmuştur.



Pek çok ilklerin adresi olan ATV, Türk televizyon tarihine "Kaliteden ödün vermeden zirvedeyiz" sloganıyla paralel yayıncılık anlayışıyla ve yarattığı trendlerle damgasını vurmuştur. Bugüne kadar ulaşılan en yüksek reytingli dizilerin çoğu ATV'nin imzasını taşımaktadır.