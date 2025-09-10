İSTANBUL 29°C / 20°C
  Kayseri'de türkü ve klarnet buluşması… Kültür Yolu Festivali'nde unutulmaz gece
Kayseri'de türkü ve klarnet buluşması… Kültür Yolu Festivali'nde unutulmaz gece

Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde İsmail Altunsaray ve Serkan Çağrı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sahneye çıkarak binlerce kişiye unutulmaz bir konser verdi. Altunsaray'ın türkülerle dolu performansı beğeni toplarken, Çağrı'nın Ferdi Tayfur anısına gerçekleştirdiği özel yorum ve solo performansı uzun süre alkışlandı.

Haber Merkezi10 Eylül 2025 Çarşamba 12:35 - Güncelleme:
Müzisyen İsmail Altunsaray ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı, Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında verdikleri konserle Kayserilere unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı.

İsmail Altunsaray sazıyla, Serkan Çağrı klarnetiyle Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde binlerce kişiyle buluştu. Konsere akın eden Kayserililer, zaman zaman hareketli türkülerle coşarken, bazı şarkılarda da duygulu anlar yaşadı.

"Sen Benimsin", "Kesik Çayır", "Bahçe Duvarından Aştım" gibi sevilen türküleri seslendiren Altunsaray'a Serkan Çağrı eşlik etti. Çağrı, Ferdi Tayfur'u anarak, merhum şarkıcının "Ben de Özledim" ve "Emmoğlu" şarkılarında sergilediği solo performansıyla da büyük alkış aldı.

Eşinin de Kayserili olduğunu belirten Çağrı sahnede yaptığı konuşmada, "Ben sizin eniştenizim. Kültür Yolu Festivali'nin buraya çok yakıştığını düşünüyoruz. İnşallah uzun yıllar aynı güzellikte devam eder. Emeği geçen herkese güçlü bir alkış gönderelim" dedi.

Altunsaray ise "Bizlere sizlerle buluşma şansı verdiği için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

