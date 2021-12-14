DHA 14 Aralık 2021 Salı 13:52 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 14:12

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İstanbul-İzmir yolunun Susurluk ilçesi mevkisinde meydana geldi. Kazada, Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen Cengiz Yücel yönetimindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Lafçı'nın kullandığı otomobil savrulup bariyerlere çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Erdal Şeyda Lafçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçtaki Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül ise kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Ergül, halen hastanede gözlem altında tutuluyor. Ergül'ün, doktorların son kontrollerinin ardından akşam saatlerinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Kazada hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından sevk edildiği Balıkesir Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak İzmir'e gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

GÜLÇİN ERGÜL'DEN KAZA SONRASI İLK PAYLAŞIM

Gülçin Ergül sosyal medya hesabından sevgilisinin fotoğrafıyla birlikte "Sen benim meleğimsin, hep öyleydin aşkım" paylaşımını yaptı.