30 Mayıs 2021 Pazar 13:06 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 13:06

Kemal Doğulu kimdir? sorusunun cevabı, ünlü modacının hayatını merak edenler tarafından araştırılıyor. Doya Doya Moda yarışmasında jüri üyeliği yapan Kemal Doğulu, daha önce birçok televizyon programında modacı ve stilist olarak yer aldı. Kemal Doğulu'nun kardeşleri de zaman zaman sosyal medyada yer alan paylaşımlarında yer alıyor. Peki Kemal Doğulu kimdir, kaç yaşında? Kemal Doğulu'nun kardeşleri kimler? İşte Kemal Doğulu'nun hayatı, ailesi ve biyografisiç

KEMAL DOĞLU KİMDİR?

Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. 5 kardeşin en büyüğü olan Kemal Doğulu, oyuncu Kadir Doğulu'nun abisidir. Babalarının çalışmak için ABD'ye gitmesiyle birlikte Kemal Doğulu'nun da çalışma serüveni başlamış oldu.

Hayali bir kadın kuaförü olmak olan Doğulu'nun ilk müşterisi de kız kardeşiydi. 12 yaşında Mersin'de kuaför olan kuzeninin yanında çıraklık yapmaya başladı.

Uzun süre sanatçıların imaj makerlığını, makyözlüğünü, kuaförlüğünü, fotoğrafçılığını ve modelistliğini yaptı. 2006 senesinde tanıştığı Hande Yener'in Hande Maxi adlı maxi singleında sanatçının fotoğrafçılığını ve imaj makerlığını yaptı. Hande Maxi'den itibaren Hande Yener ile çok samimi olan Kemal Doğulu, sanatçının bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotoğrafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi.

Saç tasarımları yapan Doğulu, zamanla makyaj da yapmaya başladı. Zamanla yaptığı saç tasarımlarını ve makyajları çekmeye başlayan Doğulu'nun fotoğrafları Elle dergisinde yayımlandı.

Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imaj danışmanlığını yapan Doğulu, fotoğraf çekimine ve klip yönetmenliğine de davam etti.

Şarkıcılığa başlaması ise bir gün Hande Yener'in konserine kendi vokalisti gelmeyince Kemal Doğulu'nun yer almasıyla başladı. Hande Yener ve Erol Temizel, Kemal Doğulu'yu çok beğenip proje yapmaya karar verdiler. Bunun sonuncunda da Kemal Doğulu 2008 yılının Ocak ayında "1 Yerde" adını verdiği verdiği elektronik müzik tarzındaki maxi singleını çıkardı. Maxi single'ın ilk klibi olarak albüm ile aynı ismi taşıyan "1 Yerde" adlı şarkıya çekildi. Şubatın başlarında MTV Türkiye'de yayınlandı. Mart başında ise MTV'nin bütün dünyada yayınlanan kanalında yayınlandı ve kısa süre sonra World Chart Exskpress (World Top 10) listesine girdi ve Nisanın başında ise 1 numaraya kadar yükselerek tam 4 hafta üst üste 1 numarada yer aldı. Maxi single'ın 2.klibi ise "Nedense, Nedense?" adlı şarkıya çekildi. Klip Temmuz sonunda çekildi ve 3 Ağustos 2008 günü de ilk kez Kral Tv'de yayınlandı.

Bu şarkıların ardından hemen yeni bir single hazırlığına giren Kemal Doğulu, İkinci single'ının ismi Kemal Doğulu 2 olarak açıklandı. Single fotoğraflarını Hande Yener çekti. Single kapak fotoğrafı ilk kez sanatçının resmi sitesinde gösterildi. Aynı zamanda habertürk gazetesi yazarı Esin Övet'in köşesinde yer aldı. Bu single'da biri yeni, diğeri cover olmak üzere 2 şarkı bulunmaktadır. Bu single'da yer alan Uzayda Aşk Var adlı yeni şarkının müzik ve düzenlemeleri Erol Temizel'e, sözleri Soner Arıcı'ya ait olan bu şarkı aynı zamanda bu single'ın çıkış şarkısıdır. İlk kez 11 Temmuz 2009 gecesi sezon finalini yapan Disko Kralı programında Kemal Doğulu şarkısını paylaştı. Uzayda Aşk Var adlı şarkıya 2009 yılının Eylül ayının başlarında klip çekilmiştir. Klip ise 30 Eylül 2009 günü ilk kez Kral TV'de gösterilmiştir. Klipte Kemal Doğulu, ünlü arkadaşlarıyla kamera karşısına geçmiştir. Klipte Hande Yener gibi birçok ünlü rol almıştır. Klibin yönetmenliğini sanatçının kendisi üstlenmiştir.

KEMAL DOĞULU'NU KARDEŞLERİ KİMLERDİR?

Kemal Doğulu'nun kardeşleri; Kadir Doğulu, Asuman Doğulu, Mehmet Doğulu ve Deniz Doğulu'dur.

Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile evlenmiştir.

KEMAL DOĞULU'NUN KARDEŞİ KADİR DOĞULU KİMDİR?

Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 yılında Türkiye'nin Mersin şehrinde doğdu. İlk olarak 2010'da Kanal D'de başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı. 2011'de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu.

Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV'de yayınlanan Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve FOX'ta başlayan ve ardından Show TV'de yayınlanan Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı.

2015 yılında ATV'de başlayan Sevdam Alabora dizisinde Gökhan rolünü canlandırdı. Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Mehmet Giray Han'ı canlandırmıştır.

2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide "Alper" rolüne hayat vermiştir. Kadir Doğulu, müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir. Neslihan Atagül ile evlidir.

Kemal Doğulu'nun kardeşi Deniz Doğulu

Kemal Doğulu'nun kardeşi Asuman Doğulu