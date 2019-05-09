Kemal Doğulu kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Kemal Doğulu’nun kardeşi kim, kaç yaşında, ne iş yapar?

Kemal Doğulu kimdir, kaç yaşında, nereli, Kemal Doğulu ne iş yapa, Kemal Doğulu’nun kardeşi kim sorularına magazin severler tarafından yanıt aranmaya başlandı. Kanal D’de yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olan Kemal Doğulu’nun hayatı izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Sanatçıların ve ünlü isimlerin kuaförlüğünü ve makyözlüğünü yaparak ün kazanan Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. 5 kardeşin en büyüğü olan Kemal Doğulu, oyuncu Kadir Doğulu’nun abisidir. Babalarının çalışmak için ABD’ye gitmesiyle birlikte Kemal Doğulu’nun da çalışma serüveni başlamış oldu. Hayali bir kadın kuaförü olmak olan Doğulu’nun ilk müşterisi de kız kardeşiydi. 12 yaşında Mersin‘de kuaför olan kuzeninin yanında çıraklık yapmaya başladı. Zamanla yaptığı saç tasarımlarını ve makyajları çekmeye başlayan Doğulu’nun fotoğrafları Elle dergisinde yayımlandı. Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imaj danışmanlığını yapan Doğulu, fotoğraf çekimine ve klip yönetmenliğine de davam etti. Kemal Doğulu ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

KEMAL DOĞLU KİMDİR?

Kemal Doğulu, 14 Ekim 1979 tarihinde Mersin’de dünyaya geldi. 5 kardeşin en büyüğü olan Kemal Doğulu, oyuncu Kadir Doğulu’nun abisidir. Babalarının çalışmak için ABD’ye gitmesiyle birlikte Kemal Doğulu’nun da çalışma serüveni başlamış oldu.

Hayali bir kadın kuaförü olmak olan Doğulu’nun ilk müşterisi de kız kardeşiydi. 12 yaşında Mersin‘de kuaför olan kuzeninin yanında çıraklık yapmaya başladı.

Uzun süre sanatçıların imaj makerlığını, makyözlüğünü, kuaförlüğünü, fotoğrafçılığını ve modelistliğini yaptı. 2006 senesinde tanıştığı Hande Yener'in Hande Maxi adlı maxi singleında sanatçının fotoğrafçılığını ve imaj makerlığını yaptı. Hande Maxi'den itibaren Hande Yener ile çok samimi olan Kemal Doğulu, sanatçının bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotoğrafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi.

Saç tasarımları yapan Doğulu, zamanla makyaj da yapmaya başladı. Zamanla yaptığı saç tasarımlarını ve makyajları çekmeye başlayan Doğulu’nun fotoğrafları Elle dergisinde yayımlandı.

Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imaj danışmanlığını yapan Doğulu, fotoğraf çekimine ve klip yönetmenliğine de davam etti.

Şarkıcılığa başlaması ise bir gün Hande Yener'in konserine kendi vokalisti gelmeyince Kemal Doğulu'nun yer almasıyla başladı. Hande Yener ve Erol Temizel, Kemal Doğulu'yu çok beğenip proje yapmaya karar verdiler. Bunun sonuncunda da Kemal Doğulu 2008 yılının Ocak ayında "1 Yerde" adını verdiği verdiği elektronik müzik tarzındaki maxi singleını çıkardı. Maxi single'ın ilk klibi olarak albüm ile aynı ismi taşıyan "1 Yerde" adlı şarkıya çekildi. Şubatın başlarında MTV Türkiye'de yayınlandı. Mart başında ise MTV'nin bütün dünyada yayınlanan kanalında yayınlandı ve kısa süre sonra World Chart Exskpress (World Top 10) listesine girdi ve Nisanın başında ise 1 numaraya kadar yükselerek tam 4 hafta üst üste 1 numarada yer aldı. Maxi single'ın 2.klibi ise "Nedense, Nedense?" adlı şarkıya çekildi. Klip Temmuz sonunda çekildi ve 3 Ağustos 2008 günü de ilk kez Kral Tv'de yayınlandı.

Bu şarkıların ardından hemen yeni bir single hazırlığına giren Kemal Doğulu, İkinci single'ının ismi Kemal Doğulu 2 olarak açıklandı. Single fotoğraflarını Hande Yener çekti. Single kapak fotoğrafı ilk kez sanatçının resmi sitesinde gösterildi. Aynı zamanda habertürk gazetesi yazarı Esin Övet'in köşesinde yer aldı. Bu single'da biri yeni, diğeri cover olmak üzere 2 şarkı bulunmaktadır. Bu single'da yer alan Uzayda Aşk Var adlı yeni şarkının müzik ve düzenlemeleri Erol Temizel'e, sözleri Soner Arıcı'ya ait olan bu şarkı aynı zamanda bu single'ın çıkış şarkısıdır. İlk kez 11 Temmuz 2009 gecesi sezon finalini yapan Disko Kralı programında Kemal Doğulu şarkısını paylaştı. Uzayda Aşk Var adlı şarkıya 2009 yılının Eylül ayının başlarında klip çekilmiştir. Klip ise 30 Eylül 2009 günü ilk kez Kral TV'de gösterilmiştir. Klipte Kemal Doğulu, ünlü arkadaşlarıyla kamera karşısına geçmiştir. Klipte Hande Yener gibi birçok ünlü rol almıştır. Klibin yönetmenliğini sanatçının kendisi üstlenmiştir.

KEMAL DOĞULU’NU KARDEŞİ KADİR DOĞLU KİMDİR?

Kadir Doğulu, 19 Nisan 1982 tarihinde Mersin'de beş çocuklu bir ailenin 2 numara oğlu olarak doğmuştur. Asıl adı Abdulkadir Doğulu'dur. Annesi ev hanımı, babası işçi emeklisidir. Kadir Doğulu'nun bir menajerlik şirketi var. İmaj danışmanlığı da yapan abisi, Kemal Doğulu; Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imajlarını baştan aşağıya tasarladı. Kadir Doğulu, ortaokul ve lise yılları çalışarak geçti.

2000 yılında İstanbul'a ağabeyinin yanına geldi. Önce Beyoğlu Frape'de işe girdi. Ardından Refika'da çalıştı. Cafe City ve Buz'da garsonluk yaptı. Salomanje'de cumartesi pazar günleri mutfakta ekmek pişirip kahvaltıları hazırladı. Biriktirdiği paralarla Barcelona ve Roma'daki kafeleri ve restoranları inceledi. Oradaki yemekleri tattı. Türkiye dönüşü House Cafe'de işe girdi. İki sene işletmecilik yaptı.

O dönemde abisi aracılığıyla Hande Yener'le tanıştı. Kısa bir süre sonra bu tanışıklık aşka dönüştü.

Şarkıcı Hande Yener ile ortak olarak Ortaköy'de The House Cafe'de işletme müdürlüğü yapmıştır. Aynı zamanda Harbiye'deki Piyasa isimli gece kulübünü işletti.

Okan Üniversitesi gastronomi bölümünde okudu.

2010 yılında "Küçük Sırlar" dizisi ile oyunculuğa başladı. 2011 yılında Gani Müjde'nin senaryosunu yazdığı "Pis Yedili" adlı dizide oynadı.

2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen'in yaptığı "Fatih-Harbiye" adlı dizide Neslihan Atagül, Yunus Emre Yıldırımer ile birlikte başrol oynadı.

2014 yılının Şubat ayında Kanal D ekranlarında başlayan, "Star Işığı X Factor" adlı 2 milyon TL büyük ödüllü şarkı yarışmasında Ziynet Sali, Emre Aydın, Armağan Çağlayan ve Ömer Karacan Jüri üyeliği yapmaktadır. Yarışmanın sunuculuğunu ise Kadir Doğulu yaptı.

Koyu Fenerbahçeli olan Kadir Doğulu, tiyatroya gitmek, spor yapmak, motosiklet ile dolaşmaktan hoşlanıyor.

2015 yılının Ocak ayında Star Tv'de gösterime girecek olan "Ve Kazanan" yarışmasının sunuculuğunu oyuncu Kadir Doğulu yaparken jüri koltuğunda Kenan Doğulu ile Şebnem Ferah olacaktır.

2015 yılında Atv ekranlarında oynayacak olan "Sevdam Alabora" adlı dizide başrollerde Kadir Doğulu, Elçin Sangu ve Mustafa Avkıran yer aldı.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Sevdam Alabora (dizi)

2013 - Fatih-Harbiye (dizi)

2013 - Bir Hikayem Var ( sinema)

2011 -2012 - Pis Yedili (dizi)

2010 – 2011 - Küçük Sırlar (dizi)