Kenan Doğulu Beran Saat boşandı mı, boşanacak mı? Kenan Doğulu konuştu!

‘Kenan Doğulu Beran Saat boşandı mı? Kenan Doğulu Beran Saat boşanacak mı?’ haberleri magazin gündemini epeyce meşgul etmişti. Kanal D’de Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına ‘Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor’ iddialarıyla ilgili önemli açıklamalar yapan Kenan Doğulu sessizliğini ilk kez bozarak önemli açıklamalar yaptı. 5 yıl önce nikah masasına oturan ikiliden Beren Saat’in doğum gününde yaptığı paylaşım Kenan Doğulu’dan boşanıyor iddialarını gündeme getirmişti. Kenan Doğulu yaptığı açıklamada, “Üçüncü insanı ilgilendiren mevzu olduğu zaman zaten biz bunu anons ederiz. O yüzden endişelenen insanları haklı görüyorum ve sevgi saygıyla önlerinde eğliyorum. Onun dışında gündemi meşgul etmek istemeyiz.” Dedi. İşte merak ettiğiniz tüm soruların cevabı haberimizde…

KENAN DOĞULU: KEYFİMİZ YERİNDE

Üçüncü insanı ilgilendiren mevzu olduğu zaman zaten biz bunu anons ederiz. Beren zaten sette ve çok yoğun yaptığınız her haber ister istemez insanı üzüyor. İşimizde gücümüzdeyiz sorunumuz yok keyfimiz yerinde.

“KANAN DOĞULU VE BEREN SAAT BOŞANIYOR” İDDİALARI NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Geçtiğimiz günlerde 35. yaşına basan Beren Saat, sosyal medya hesabından bir doğum günü mesajı paylaşmış, bu mesajda ilk aşkı Efe Güray'dan da bahsetmişti. Saat, eşi Kenan Doğulu'ya ise satırlarında yer vermemişti. Ünlü oyuncunun bu mesajı sosyal medyada 'evlilikte kriz var' iddialarına neden oldu. Kenan Doğulu'nun eşinin doğum gününü kutlamaması da iddiaları güçlendirdi.

Doğulu, geçtiğimiz yıl 26 Şubat'ta "Sen bu dünyaya hediye doğmuş çok özel bir ruhsun canım sevgilim. Gözümde bir azize, kalbimde bir ateşsin. İyi ki varsın!" mesajını yayınlamıştı.. 2017'de ise Beren Saat'in yeni yaşını "İyi ki doğdun oyun arkadaşım, aşk ortağım. Güzel yüzün hep gülsün :) İyi ki varsın! Seni çok seviyorum..." mesajı ile kutlamıştı.