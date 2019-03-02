Kenan Doğulu ile Beren Saat boşandı mı? Beran Saat neden ayrılmak istiyor? Efe Güray kimdir?

Kenan Doğulu ve Beren Saat neden ayrılıyor? Beren Saat’in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorumla insanların aklına ‘ayrılıyorlar mı?’ sorusunu getirdi. Beren’in kafaları karıştıran sorusu neden yaptığı sonradan ortaya çıktı. İddialara göre ünlü oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu’dan ayrılmak istiyor. Peki Beren Saat Kenan Doğulu’dan neden ayrılmak istiyor? Efe Güray kimdir? İşte merak ettiğiniz soruların yanıtı

BEREN SAAT KENAN DOĞULU’DAN BOŞANMAK MI İSTİYOR?

Beren saat 5 yıllık eşi Kenan Doğulu’dan boşanmak istiyor. Uzun zamandır aralarının açık olduğu söylenen ünlü çiftten gelen yeni bir haber gündeme bomba gibi düştü. Bebek krizinin ardından ikilinin arasının açık olduğu iddia edildi. 35 yaşına giren Beren Saat, sosyal medyada doğum günü mesajı paylaştı.

"GELENE GÜLMEKTEYİM"

Sosyal medya üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaşıp altına yazdığı not ise şöyle:"Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabileceği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya'ya geldigi bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettigim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim :)

"İYİ Kİ DOĞDUK"

Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda, Efe'yle sarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak; yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum. Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parçalanıştır, bütünlenip yeniden doğuştur; bir serzeniştir yaşamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında baştan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitememektir şahsi incinmişliklerinden ötürü; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz çöküştür eğilebildiğince ve fakat dimdik bir inanıştır da yaşamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine... İyi ki varsınız, iyi ki doğduk!"

EFE GÜRAY KİMDİR?

Bu mesajda ilk aşkı Efe Güray'dan da bahseden Saat eşi Kenan Doğulu'ya ise satırlarında yer vermemişti.

Efe Güray, 1985 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Kısacık ömründe başarıdan başarıya koştu. Henüz 19 yaşına geldiğinde bir arkadaşının kullandığı araçla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Efe Güray, Beren Saat’in sevgilisiydi. Saat’in ünlü olmasında en büyük etkendi. Beren Saat’i meşhur eden yarışmaya katılmasını o sağlamıştı. Türkiye, Efe Güray’ı sevgilisi Beren Saat yorulmasın diye yarışma sırasında beklerken tanımıştı. Ancak, bir trafik kazası onu hayattan koparmıştı.

DOĞULU BU SENE KUTLAMADI

Doğulu, geçtiğimiz yıl 26 Şubat'ta "Sen bu dünyaya hediye doğmuş çok özel bir ruhsun canım sevgilim. Gözümde bir azize, kalbimde bir ateşsin. İyi ki varsın!"mesajını yayınlamıştı...