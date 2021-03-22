Kenan İmirzalıoğlu'ndan Kurtlar Vadisi Kaos'ta oynayacağı iddiasına cevap

22 Mart 2021 Pazartesi 10:22 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:22

Kenan İmirzalıoğlu, dizide rol alacağına yönelik medyada çıkan "Kurtlar Vadisi'ne yeşil ışık yaktı" haberleri için yorumda bulundu.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kardeşlerim isimli atv dizisi Cumartesi ekranına gelince, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına bir süreliğine veda etmişti. Yarışmanın tamamen kaldırılmadığı, sadece bir süre ara verdiği ve yaz aylarında ekran daha müsait olunca yeniden başlayacağı belirtilmişti. İmirzalıoğlu da projeye devam edeceklerini net bir şekilde açıkladı.

Kim Milyoner Olmak İster dışında başka projeleri de olduğunu, konuşmaların sürdüğünü anlatan ünlü oyuncu, Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgili bir görüşmesinin olmadığını da net bir şekilde şu sözlerle ifade etti:

"O yanlış anlaşıldı. Kurtlar Vadisi öyle bir görüşmem yok. Geçen sefer de aynı şeyi söylemiştim ama, yanlış anlaşılmış, yeşil ışık yakıyor diye. Öyle bir şey yok. Ortada bir ışık falan da yok."