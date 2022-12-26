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Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili önemli açıklama

8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın arkadaşı Ozan Zeybek, sosyal medya hesabından ünlü sanatçının son durumu ile ilgili bilgileri paylaştı.

26 Aralık 2022 Pazartesi 14:37 - Güncelleme:
Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili önemli açıklama
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Usta sanatçı Kenan Işık, 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada dengesini kaybederek başını çarpması sonrasında ameliyata alındı.

4 saat süren ameliyat sonrasında Işık, hayati tehlikeyi atlatmış ancak komaya girmiş ve bir daha da çıkamamıştı.

67 yaşındaki Işık, o günden beri ailesinin yardım ve desteğiyle komada yaşıyor.

Sevenlerini büyük bir hüzne sokan Işık'tan yeni bir haber geldi.

Usta sanatçı Işık'ın sağlığıyla ilgili son durumu arkadaşı Ozan Zeybek sosyal medya hesabından paylaştı.

"KENAN IŞIK BIRAKTIĞINIZ GİBİ"

Ziyarete giden Ozan Zeybek, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor ve besin takviyesi veriliyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Kenan Işık bıraktığınız gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor, tıpkı hafızalarda kaldığı gibi." ifadelerini kullandı.

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