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Magazin

Kenan Işık'tan sevindiren haber! Eşi açıkladı

Yaklaşık 8 yıldır komada yaşayan ünlü sunucu Kenan Işık'la ilgili güzel haberi eşi açıkladı. Beril Işık, 'Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu' dedi.

24 Ocak 2023 Salı 11:29 - Güncelleme:
Kenan Işık'tan sevindiren haber! Eşi açıkladı
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Tiyatro sanatçısı, yönetmen ve sunucu Kenan Işık, 2014'te gittiği saunada ayağının kayması sonucu düşünce beyin kanaması geçirmiş, sonrasında bitkisel hayata girmişti.

"DAHA ÖNCE BUNLARI YAPMIYORDU"

Eşi Beril Işık, 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

Haber Global'de yer alan bilgiye göre Işık'ın artık gözleriyle iletişim kurabildiğini söyleyen eşi, hayranlarını sevindiren haberi şu sözlerle verdi:

Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu

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