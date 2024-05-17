Kendini yaraladığı iddia edilen Dilan Polat hakkında karar verildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Dilan ve Engin Polat çiftiyle birlikte soruşturmadaki diğer şüpheliler 5 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HAKİMLİKTEN DİLAN POLAT İÇİN AYLIK TUTUKLULUK DEĞERLENDİRMESİ

Yaklaşık 6 aydır cezaevinde tutuklu olarak bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Savcılık, dosyayı aylık tutukluluk incelemesi yapması adına İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.

ADLİ TIP RAPORUNDAN ÖNCE AYLIK İNCELEME

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Dilan Polat'ın geçtiğimiz günlerde kendisini kesici aletle yaraladığı iddia edilmiş, ardından Polat Adli Tıpa sevk edilmişti. Polat'ın avukatı ise müvekkilinin sağlık sorunları yaşadığını ve kendisini kesici aletle yaraladığını, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiğini belirterek, tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmaması gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Hızla devam eden Polatlar soruşturmasında Adli Tıptan gelecek sağlık raporu beklenirken Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından aylık tutukluluk incelemesi değerlendirildi. Hakimlik, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu bütün şüphelilerin tutukluluğuna devam kararı verdi.