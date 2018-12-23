Kerem Giritlioglu kimdir kaç yaşında MasterChef Kerem Giritlioglu nereli

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KEREM FİNALE DAİR NELER SÖYLEDİ?



MasterChef Türkiye'de defalarca eleme potasına giren ancak her birinden çıkan Kerem, hayalinin MasterChef'te finali görmek olduğunu ve hayallerini gerçekleştirmeyi başardığını söyledi.





Mehmet Şef'ten çok çekindiğini söyleyen Kerem, yarışma boyunca 3 şeften de çok önemli bilgiler edindiğini dile getirdi.



Finale doğru giderken yarışmada stresinin giderek arttığını söyleyen Kerem, şampiyon olacağına inancının tam olduğunuı ifade etti.

KEREM GİRİTLİOĞLU KİMDİR?



MasterChef Kerem 25 yaşında ve aşçılık mezunu. Türkiye’nin en iyi aşçılarından birisi olmak isteyen Kerem, iddialı olduğunu her fırsatta belirtiyor.





Kerem yurtdışında aşçılık eğitimi almıştır. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika almış olup Türkiye’de birçok restorant ve otelde görev almıştır. Farklı ve iddialı tarifleriyle de bunu destekleyen Kerem, değişik sunumlarıyla da hem jüriden hem de izleyiciden tam puan alıyor.



Kendisini sözünde duran ve kimseden korkmayan biri olarak tanınan Kerem, söyleyeceklerini hiç gizlemiyor ve direkt olarak söylüyor.



MasterChef Kerem Giritlioğlu'nun instagramda yayınladığı askerlik fotoğrafı.

Kerem yurtdışında aşçılık eğitimi almıştır. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika almış olup Türkiye’de birçok restorant ve otelde görev almıştır.



Kerem Giritlioğlu Avustralya'daki aşçılık okuluna gidebilmek için inşaatlarda çalışmış.