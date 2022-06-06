Killa Hakan yoğun bakımda! Killa Hakan kimdir, hastalığı ne?

Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Ünlü rapçi bağışıklık sisteminin çökmesi sonucu komaya girdi. Hayranları Killa Hakan'ın hastalığını merak ediyor. Massaka, sosyal medya hesabından ünlü rapçinin son durumu hakkında bilgi verdi. Peki Killa Hakan kimdir, kaç yaşında? İşte konu hakkında merak edilenler...

KİLLA HAKAN YOĞUN BAKIMDA!

Asıl adı Hakan Durmuş olan ünlü rapçi Killa Hakan Koronavirüse yakalandıktan sonra bağışıklık sisteminin çökmesi sebebiyle komaya girdi.

"ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYOR"

Massaka, önceki gün de "Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin." mesajını paylaşmıştı.

KILLA HAKAN'IN HASTALIĞI NE?

Killa Hakan'ın neden yoğun bakımda olduğu ise henüz açıklanmadı.

Almanya Kreuzberg'de aşayan 49 yaşındaki şarkıcı 'Killa Hakan', mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti:

"Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara Tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam..."

KİLLA HAKAN(HAKAN DURMUŞ) KİMDİR?

Rap müzik dünyasının ünlü isimlerinden Killa Hakan gerçek ismi ile Hakan Durmuş, 1973 yılında Almanya, Berlin'de dünyaya gelmiştir. Babasının koyu bir Trabzonsporlu olması sebebi ile herkes tarafından Trabzonlu olarak bilinmektedir. Ancak anne tarafından aslen Sivas, baba tarafından ise aslen Tokat'lıdır.

Ailesi 1960'lı senelerde Almanya'ya göç etmiştir. Babası eski Milli güreşçi Ali Rıza Durmuş'tur. Birçok başarıya imza atmış madalyalar kazanmış bir isimdir.

Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve eğitim görmüştür. Killa Hakan 20'li yaşlarındayken rap müzik ile yakından ilgilenmeye başladı. Almanya'da Türkçe rap yapmıştır. Almanya'da Türkçe rap yaparak Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtan Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta süresince Top 10 listesinde kalmayı başaran tek Türk rap sanatçısıdır. Sosyal medya hesaplarının sonunda kullandığı, sözlerini yazdığı ve çok sık 36 sayısının geçtiği bestelerinde 36'nın anlamı doğup yetiştiği yer olan Kreuzberg City'nin posta kodudur.

Islamic Force grubunda yer alan parçalarda imzası bulunan Killa, 36 Boys üyeleri arasında yer alıyor. Eko Fresh, Umut Timur, Khontgar, Ezhel, Ben Fero, Ceza, Contra, Summer Cem, Anıl Piyancı gibi isimlerle de birlikte parçalara imza atan Killa Hakan, Fight Kulüp isimli parçalarıyla Türkçe rapin tanınan isimlerini bir araya getirdi.