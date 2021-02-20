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Magazin

Kim Kardashian Kenya West'e boşanma davası açtı: Sebebi bipolar bozukluk mu?

ABD'de magazin dünyasının önde gelen isimlerinden televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın şarkıcı eşi Kenya West'ten boşanmak için dava açtığı belirtildi. Çiftin, evlenmeden önce 'ön evlilik anlaşması' yaptıkları için boşanma sürecinin uzun sürmeyeceği belirtiliyor.

AA20 Şubat 2021 Cumartesi 09:28 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 09:30
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ABD medyasına yansıyan haberlerde, 40 yaşındaki Kardashian'ın Hollywood'un ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile Los Angeles merkezindeki mahkemeye başvurduğu kaydedildi.

2014'ten beri evli olan Kim-Kenya çiftinin 4 çocuğu bulunuyor.

Boşanma için dilekçede herhangi bir neden gösterilmezken, 43 yaşındaki West'in daha önce açıkladığı bipolar (çift kişilik) rahatsızlığının boşanmada ana etken olabileceği konuşuluyor.

Çiftin, evlenmeden önce "ön evlilik anlaşması" yaptıkları için boşanma sürecinin uzun sürmeyeceği belirtiliyor.

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