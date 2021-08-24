24 Ağustos 2021 Salı 12:22 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 12:22

Mine Çayıroğlu'nun hayatı, yeni başlayan dizide yer almasıyla birlikte merak edildi. Mine Çayıroğlu, Kırık Hayatlar dizisinde Ahu karakterini canlandırıyor. Başarılı oyuncu, 9 yaşında bir dizide rol almıştır. Peki Kırık Hayatlar Ahu (Mine Çayıroğlu) kimdir? Mine Çayıroğlu kaç yaşında, nereli?

KIRIK HAYATLAR AHU KOCABEY (Mine Çayıroğlu) KİMDİR?

Kırık Hayatlar dizisindeki Ahu Kocabey karakteri, 45 yaşında oldukça güzel ve hırslı bir kadındır. Akıllı ve entrikacıdır. Sözleriyle insanları etkilemekte başarılıdır. İşine geldiğinde tam bir problem çözücüdür, işine gelmediği zamanlar ortalığı karıştırır. Hemşirelik okumuştur ancak işini uzun zamandır yapmaz. Kocabey konağının gelinidir. 20'li yaşlarında fakir hayatından kurtulmak için Mahmut'la bir ilişki yaşamış ve ondan bir kızı olmuştur.

Gözü yükseklerde olan Ahu, kızını ablası Aysel'e bırakıp, Kocabey konağında yatılı iş bulmuş, enerjisini, becerisini ve kadınlığını kullanarak Fehmi Kocabey'in oğullarından Yalçın ile evlenmiştir. Çiftin Esin adında bir de kızları vardır. Paraya ve güce aşık olan Ahu, zenginlik içinde yaşamasını sağlayan Yalçın'ı sever, ona değer verir. Kızı Esin'i el üstünde tutarken, ablasının baktığı kızını ise yok sayar.

MİNE ÇAYIROĞLU KİMDİR?

Mine Çayıroğlu, 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Şile eski Belediye Başkanı İbrahim İhsan Çayıroğlu, annesi avukat Atiye Ülkü'dür. Liseyi bitirdikten sonra 1997 yılında İngiltere'ye giderek "Guildford School of Acting" okulunda 3 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

Çocukluğundan itibaren şan dersleri de aldı, oyunculuk eğitiminden sonra da müzik eğitimine devam etti. Mete Özgencilile birlikte ilk albümünü2004 yılında "Zümrüt Gibi" adıyla çıkardı.

Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanının Osman Seden tarafından yapılan dizi uyarlamasında 1986 yılında 9 yaşında iken Munise karakterini canlandırırken Diğer rollerde Aydan Şener, Kenan Kalav, Sadri Alışık, Eşref Kolçak, Hayati Hamzaoğlu, Kaya Akarsu, Tomris Oğuzalp gibi oyuncular oynamıştır.

Haluk Bilginer'den oyunculuk dersleri alan Mine Çayıroğlu, 2008 yılında ALTONA Müzik & Film Yapım şirketini kurdu.

2007 - 2010 yılları arasında "Parmaklıklar Ardında" adlı dizide; Selda Alkor,Serra Yılmaz, Zeynep Eronat, Devin Özgür Çınar, Yelda Reynaud, Özlem Düvencioğlu, Özgül Kavruk, Cengiz Bozkurt, Fikret Kuşkan, Tardu Flordungibi birçok oyuncuyla birlikte rol aldı.

Mine Çayıroğlu, 2009 yılında müzisyen Özgür Gezgin ile evlendi. 2012 yılında Boşandı. Derin Deniz (d.2010) adında bir oğlu vardır.

Albümleri :

2004 - Zümrüt Gibi

2014 - Hayalperest

Filmleri ve Dizileri:

2012 - İşler Güçler (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2011 - 2012 - İffet (Yasemin) (TV Dizisi)

2007 - 2009 - Parmaklıklar Ardında (Nurgül Kurteşi) (TV Dizisi)

2005 - Müjgan (TV Filmi)

2005 - Beyza'nın Kadınları (Serap) (Sinema Filmi)

2005 - Aşka Sürgün (Sevgi) (TV Dizisi)

2004 - Avrupa Yakası 1. Sezon (Muhabir) (TV Dizisi)

2003 - Metropol Kabusu (Melek) (Sinema Filmi)

2003 - Kırık Ayna (Ceylan Bediroğlu) (TV Dizisi)

2002 - Yaz Gülü (Yazgülü) (TV Dizisi)

2002 - Kurşun Asker (TV Dizisi)

2001 - Şüphenin Gölgesi (Sinema Filmi)

2000 - Güneşin Battığı Yer (Senem) (TV Dizisi)

2000 - Beni Unutma (Gülizar) (TV Filmi)

2000 - Aşk Güzel Şeydir (TV Filmi)

1999 - Şara (Şara) (TV Filmi)

1999 - Figüran (Mine) (TV Filmi)

1998 - Herşey Oğlum İçin (TV Filmi)

1997 - Baba Evi (Bilge (2000/2001)) (TV Dizisi)

1996 - Gölgeler Uzarken (TV Dizisi)

1995 - Bizim Aile (Zeynep) (TV Dizisi)

1993 - Son Söz Sevginin (Duygu) (TV Dizisi)

1993 - Rabia (Rabia) (TV Dizisi)

1992 - Yükseklerde Tut Elini (TV Dizisi)

1992 - Aşık Oldum (TV Dizisi)

1992 - Aysarının Zilleri (Zeref) (TV Dizisi)

1991 - Siyabend-ü Xece (Xece) (Sinema Filmi)

1991 - Deniz Gurbetçileri (TV Dizisi)

1990 - Berdel (Beyaz) (Sinema Filmi)

1989 - Fotoğraflar (Rüya) (Sinema Filmi)

1988 - Ponente Feneri (Sinema Filmi)

1987 - Yeniden Doğmak (Türk Kızı Aysel) (TV Dizisi)

1987 - Belene (TV Dizisi) (2 Bölüm)

1986 - Çalıkuşu (Munise) (TV Dizisi)

1986 - Sarhoş (Gülcan) (Sinema Filmi)

1985 - Bir Kadın Bir Hayat (Çocuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

1985 - Amansız Yol (Küçük Ayşe) (Sinema Filmi)

1985 - Acımak (Çocuk Zehra) (TV Dizisi)

1984 - İmparator (Zeynep) (Sinema Filmi)

1982 - Adile Teyze (Hikmet) (Sinema Filmi)