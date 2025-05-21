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Kırlangıç ekibi yeni bir takipte! Hayalet yakalanacak mı?

TRT 1'in gençlik ve teknoloji temalı dizisi Kod Adı Kırlangıç, 18 Mayıs Pazar günü 17.30'da 53. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde, “Hayalet”in kimliğiyle ilgili gerilim artarken, okulda yaşanan gizemli kaybolmalar Kırlangıç ekibini alarma geçiriyor. Aslan'ın Zeynep ile ilgili şüpheleri ise yeni bir sırrı gün yüzüne çıkarabilir.

21 Mayıs 2025 Çarşamba 11:13 - Güncelleme:
Kırlangıç ekibi yeni bir takipte! Hayalet yakalanacak mı?
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Kod Adı Kırlangıç, kırkıncı bölümüyle 18 Mayıs Pazar günü saat 17.30'da ekranlara gelecek.

TRT 1'in teknoloji meraklısı gençlerin hikâyesini ekranlara taşıyan dizisi Kod Adı Kırlangıç 18 Mayıs Pazar günü saat 17.30 da elli üçüncü bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Kod Adı Kırlangıç'ın yeni bölümünde neler olacak:

Kırlangıçlar takip ettikleri Tekin'i, Hayalet şapkasıyla görürler. Tekin'in Hayalet olduğunu düşünürler fakat ellerinde hala net bir sonuç yoktur. Bu bilgiler Selim ve Sevgi'ye farklı bir izleme operasyonu amacı verir. Tekin'in bir yerde kendini açık edeceğini düşünüp sıkı bir takibe başlarlar.

Bu sırada okuldaki öğretmenler teker teker kaybolmaya başlar. Haber alınamaması sonucu endişeler artar. Şirket, öğretmenleri kaçırıyor diye şüphelenirler. Sevgi'nin de kaybolması zamanlarının daraldığına işaret etmektedir. Yiğit Efe, çevresinin zarar göreceğini bildiğinden duruma müdahale etmeye hazırlanır.

Öte yandan Aslan, kardeşinin fotoğrafıyla derin düşüncelere dalmıştır. Zeynep'i kardeşine benzetir ve o olduğundan şüphelenir. Bu sebeple Aslan kararsız halde ne yapacağını bilmeden Zeynep'i dikkatlice izlemeye başlar. Yiğit Efe, Hayalet'in planı karşısında ne yapacak? Tekin'in gerçeği nasıl ortaya çıkacak? Sevgi ve öğretmenler kurtulabilecek mi? Aslan, kardeşini nasıl bulacak? Aslan ve Zeynep kardeş mi?

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