Kırmızı Oda'ya usta transfer

06 Nisan 2021 Salı 10:02 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 10:02

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Banu Kiremitçi'nin senaryosunu üstlendiği psikolojik drama 'Kırmızı Oda' işlediği konu ve sürpriz transferleriyle adından sıklıkla söz ettiriyor.



Cuma akşamları izleyiciyi TV8 ekranlarına kilitleyen başrolünde Binnur Kaya'nın diziye bomba bir oyuncu dahil oluyor.

TV100'de yer alan habere göre; Birbirinden ünlü olan konuk oyuncularının etkileyici hikâyeleriyle izlenme rekorları kıran diziye son olarak usta oyuncu Uğur Yücel katılıyor.

Yeni sezonda da devam edecek sevilen dizide Yücel'in hikâyesi merak konusu oldu.