İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2025 Cumartesi / 25 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kod Adı Kırlangıç'ta büyük oyun… Altın anahtar krizi derinleşiyor!
Magazin

Kod Adı Kırlangıç'ta büyük oyun… Altın anahtar krizi derinleşiyor!

Kod Adı Kırlangıç'ın 63. bölümünde gerilim tırmanıyor. Altın Anahtarın peşindeki taraflar arasındaki mücadele daha da çetinleşirken, tutsak edilen Zeynep ve Yiğit Efe için zaman daralıyor. Ajanların planları, beklenmedik hamleler ve nefes kesen operasyonlarla altüst olurken, Şirket ile İyi Konsey arasındaki güç savaşı yeni bir boyut kazanıyor.

Haber Merkezi15 Kasım 2025 Cumartesi 15:58 - Güncelleme:
Kod Adı Kırlangıç'ta büyük oyun… Altın anahtar krizi derinleşiyor!
ABONE OL

Kod Adı Kırlangıç 16 kasım pazar günü 63'üncü bölümü ile ekranlara gelecek.

Kod Adı Kırlangıç 63'üncü bölümde yaşanacaklar şöyle:

Ajanlar Altın Anahtarı alarak Zeynep ve Yiğit Efe'yi tutsak odalarına kapatmıştır. Ama Pera ve Atlas zekice bir hamle ile anahtarı ellerine geçirirler. Atlas anahtarı Hakan'a teslim eder. Şirket büyük bir zafer kazanır. Zeynep ve Yiğit Efe, tutsak odalarında çaresizce kurtarılmayı beklerken, Kamil ve Aspar yetişir. Çocukları kahramanca kurtarırlar. Altın Anahtarın Şirkete geçmesi Yiğit Efe'yi çok üzer.

Kırlangıçlar ve Aslanlar Altın Anahtarı geri almanın planlarını yaparlar. Şahin ve Tonguç dedektif titizliği ile Ajanların izini sürer. Şirketin anahtarı gemiyle yurt dışına kaçıracağını öğrenirler. Yiğit Efe bu önemli bilgiyi Fatih ile paylaşır.

Fatih Altın Anahtarı kurtarma operasyonunu başlatır. İkiz Kapı Muhafızları nefes nefese bir aksiyonla limana baskın yapar. Son anda anahtarı geri almayı başarırlar. Ama Hakan oyun içinde oyun kurmuştur ve herkesi tuzağa çekmiştir. İyi Konseyin eline geçen Altın Anahtar sahtedir. Gerçek anahtar ise hâlâ Hakan'ın elindedir.

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.