Kod Adı Kırlangıç'ta büyük oyun… Altın anahtar krizi derinleşiyor!

Kod Adı Kırlangıç 16 kasım pazar günü 63'üncü bölümü ile ekranlara gelecek.

Kod Adı Kırlangıç 63'üncü bölümde yaşanacaklar şöyle:

Ajanlar Altın Anahtarı alarak Zeynep ve Yiğit Efe'yi tutsak odalarına kapatmıştır. Ama Pera ve Atlas zekice bir hamle ile anahtarı ellerine geçirirler. Atlas anahtarı Hakan'a teslim eder. Şirket büyük bir zafer kazanır. Zeynep ve Yiğit Efe, tutsak odalarında çaresizce kurtarılmayı beklerken, Kamil ve Aspar yetişir. Çocukları kahramanca kurtarırlar. Altın Anahtarın Şirkete geçmesi Yiğit Efe'yi çok üzer.

Kırlangıçlar ve Aslanlar Altın Anahtarı geri almanın planlarını yaparlar. Şahin ve Tonguç dedektif titizliği ile Ajanların izini sürer. Şirketin anahtarı gemiyle yurt dışına kaçıracağını öğrenirler. Yiğit Efe bu önemli bilgiyi Fatih ile paylaşır.

Fatih Altın Anahtarı kurtarma operasyonunu başlatır. İkiz Kapı Muhafızları nefes nefese bir aksiyonla limana baskın yapar. Son anda anahtarı geri almayı başarırlar. Ama Hakan oyun içinde oyun kurmuştur ve herkesi tuzağa çekmiştir. İyi Konseyin eline geçen Altın Anahtar sahtedir. Gerçek anahtar ise hâlâ Hakan'ın elindedir.