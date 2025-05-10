Kod Adı Kırlangıç'ta gerilim artıyor! Hayalet gerçeği ortaya mı çıkıyor?

Kod Adı Kırlangıç 11 Mayıs Pazar günü saat 17.30 da elli ikinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

'Kod Adı Kırlangıç'ın yeni bölümünde neler olacak:

Kırlangıçlar, Selim ve Sevgi, Efsaneler grubunun öğrencilik fotoğrafını bulurlar. Gördükleri kişi Tekin'in gençliğidir. Hayalet'in Tekin olduğunu düşünerek üstüne gitmek isterler fakat Selim sakin davranmaları gerektiğini söyler. Bildiklerini belli ederlerse Hayalet büyük bir saldırı gerçekleştirebilir. Tekin'in Hayalet olduğunu teyit etmeleri gerekmektedir. Siyah bilekliği görmeye çalışırlar fakat Tekin kolunu sakatladığını söyleyerek bileğini saklamıştır. Kolunu açtıramayınca bilekliğin ani refleksini ölçmek için farklı planlar yapmaya başlarlar.

Öte yandan Yiğit Efe'nin bilekliği dengesiz hareket etmeye başlar. Çevresindekilere zarar verir. Yiğit Efe, soğurucu yardımıyla bilekliği kontrol altına alabileceklerini düşünür. Fakat bunun için Şirket laboratuvarına girmeleri gerekmektedir. Yiğit Efe, Aslan'dan yardım ister fakat Aslan'ın bir şartı vardır. Kardeşinin izini bulmak için bilekliği kullanmasını ister.

Aslan, kardeşini bulabilecek mi? Yiğit Efe bilekliği kontrol edebilecek mi? Tekin'in Hayalet olduğu teyit edilecek mi?