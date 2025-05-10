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Kod Adı Kırlangıç'ta gerilim artıyor! Hayalet gerçeği ortaya mı çıkıyor?

Kod Adı Kırlangıç, 11 Mayıs Pazar günü 52. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde, Kırlangıçlar ve Efsaneler geçmişin izlerini sürerken, Tekin'in gizemli kimliğiyle ilgili büyük bir sır açığa çıkmak üzere. Öte yandan, Yiğit Efe'nin bilekliği tehlikeli sinyaller vermeye başlıyor. Şirket laboratuvarına girmeye çalışan ekip, her adımda yeni bir sınavla karşı karşıya kalıyor.

Haber Merkezi10 Mayıs 2025 Cumartesi 11:20 - Güncelleme:
Kod Adı Kırlangıç'ta gerilim artıyor! Hayalet gerçeği ortaya mı çıkıyor?
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Kod Adı Kırlangıç 11 Mayıs Pazar günü saat 17.30 da elli ikinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

'Kod Adı Kırlangıç'ın yeni bölümünde neler olacak:

Kırlangıçlar, Selim ve Sevgi, Efsaneler grubunun öğrencilik fotoğrafını bulurlar. Gördükleri kişi Tekin'in gençliğidir. Hayalet'in Tekin olduğunu düşünerek üstüne gitmek isterler fakat Selim sakin davranmaları gerektiğini söyler. Bildiklerini belli ederlerse Hayalet büyük bir saldırı gerçekleştirebilir. Tekin'in Hayalet olduğunu teyit etmeleri gerekmektedir. Siyah bilekliği görmeye çalışırlar fakat Tekin kolunu sakatladığını söyleyerek bileğini saklamıştır. Kolunu açtıramayınca bilekliğin ani refleksini ölçmek için farklı planlar yapmaya başlarlar.

Öte yandan Yiğit Efe'nin bilekliği dengesiz hareket etmeye başlar. Çevresindekilere zarar verir. Yiğit Efe, soğurucu yardımıyla bilekliği kontrol altına alabileceklerini düşünür. Fakat bunun için Şirket laboratuvarına girmeleri gerekmektedir. Yiğit Efe, Aslan'dan yardım ister fakat Aslan'ın bir şartı vardır. Kardeşinin izini bulmak için bilekliği kullanmasını ister.

Aslan, kardeşini bulabilecek mi? Yiğit Efe bilekliği kontrol edebilecek mi? Tekin'in Hayalet olduğu teyit edilecek mi?

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