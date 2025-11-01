İSTANBUL 21°C / 13°C
Magazin

Kod Adı Kırlangıç'ta gerilim tırmanıyor! Fatih'in itirafı her şeyi değiştiriyor

TRT ekranlarının sevilen dizisi Kod Adı Kırlangıç, 2 Kasım Pazar günü yayınlanacak 61. bölümüyle izleyicilerini yeni bir maceraya sürükleyecek. Heyecanın giderek yükseldiği yeni bölümde, Fatih hakkında ortaya çıkan büyük gerçek dengeleri değiştirirken, Yiğit Efe ve arkadaşları ilk anahtarın peşinde tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.

1 Kasım 2025 Cumartesi 13:29
Kod Adı Kırlangıç'ta gerilim tırmanıyor! Fatih'in itirafı her şeyi değiştiriyor
ABONE OL

"Kod Adı Kırlangıç" 2 Kasım Pazar günü saat 17.30'da altmış birinci bölümüyle ekranlara gelecek. Sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken dizi, yeni bölümünde izleyicilerine bir kez daha heyecan dolu bir serüven yaşatacak.

Kod Adı Kırlangıç'ın yeni bölümde neler olacak?

Yiğit Efe, Fatih'in hain olduğunu düşünürken duyduğu bir gerçek her şeyi değiştirir. Fatih devletin gizli konseyine bağlı bir ajandır. Bu büyük itiraf hem Yiğit Efe hem de arkadaşları için şok etkisindedir.

Diğer yandan Selim'den kalan bilgisayar Atlas'ın eline geçer. Atlas bilgisayarda Aslan'ın kayıp kardeşinin kim olduğunu öğrenir. Bu sırrı kendine saklar ve bütün izleri siler.

Yiğit Efe ve arkadaşları ilk anahtara ulaşma yolculuğunun sonuna gelir. Gizli yazıların şifreleri ayetin içine saklanmıştır. Fatih ve Yiğit Efe ilk anahtarı almak için Mevlevihane'ye gelirler. Ama Şirketin karanlık ajanları her yeri kuşatmıştır. Yiğit Efe tehlike çemberinin ortasında kalır.

